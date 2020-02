Reconocen déficit de notarios públicos en Guanajuato

LEÓN, GTO.- Ante la falta de oportunidades, complicados requisitos y un promedio de edad elevado, aunado a los decesos en el gremio, el presidente del Colegio Estatal de Notarios Públicos de Guanajuato, Francisco Alejandro Lara Rodríguez, afirmó que en la entidad hay un déficit de estos profesionistas. Se tiene un registro de 280 en todo el territorio guanajuatense.

Lara Rodríguez enfatizó que uno de los principales motivos por los que no se tienen aspirantes es el trámite que se debe hacer para poder presentar un examen de oposición cuya más reciente edición se realizó dentro del sexenio presidencial de Vicente Fox Quezada.

“Aquí en Guanajuato hay varios lugares donde se requieren notarios como por ejemplo Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, seguramente Pénjamo y algunos de los municipios del noreste”, dijo.

“¿A qué se debe la falta de notarios en este momento? A que no ha habido exámenes de oposición, primero, y segundo, a que ha habido varios decesos. Por otra parte, la edad promedio que se tiene entre el notariado estatal está en más o menos 70 años”, añadió.

El representante de los notarios públicos en el estado aseguró que en estos momentos, y tras varias reformas federales, no hay personas que cumplan con los requisitos para poder ser considerados aspirantes.

COLABORAN CON LAS INVESTIGACIONES

Ante por lo menos ocho carpetas de investigación abiertas en 2019 por varios delitos, en su mayoría la suplantación de identidad, Francisco Alejandro Lara Rodríguez aseguró que los notarios públicos que se han visto involucrados han acudido a colaborar con las autoridades para brindar su declaración.

“Se han investigado varios casos, pero en estricto rigor estamos frente a casos de robo de identidad, donde no tiene responsabilidad para nada el notario porque llegan y te presentan una credencial auténtica, y nosotros cómo podemos hacer para determinar si se robó o no se robó la identidad, no tenemos mecanismos para poder determinarlo”, dijo.

“Es muy fácil señalar y decir indiscriminadamente si se han presentado tantos casos, hasta el momento en este instante no he conocido a alguien concretamente que haya sido sancionado por este tipo de anomalías; sí ha habido investigaciones y los notarios han colaborado con estas investigaciones, es lo que nos corresponde hacer”, aseguró.

El presidente del Colegio Estatal de Notarios Públicos de Guanajuato precisó que como alternativa para evitar este tipo de riesgos han mantenido una capacitación constante entre sus agremiados.