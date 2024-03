Desaparición de Poderes en Guanajuato son acciones desesperadas de Morena: Diego Sinhue

León, Gto.- Luego de que la senadora de la República, Antares Vázquez Alatorre, propuso este jueves la eliminación de Poderes en Guanajuato “por el abandono del estado” a la ciudadanía en materia de seguridad, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que se trata de acciones desesperadas de Morena porque ven perdida la entidad.

Rodríguez Vallejo comentó que le parece una broma y que esto se debe a que como son pocos los estados donde gobierna el PAN en México los quieren agarrar como “pitaña” además de que son ataques por los tiempos electorales en el país.

“Antares ya quiere que me vaya, dile que no, me quedan seis meses, me parece una broma, en un sexenio dos veces me han querido desaparecer los poderes, son acciones desesperadas compensando lo que pasa en Guerrero, nos embarran a nosotros, lo que pasa es que como somos muy pocos estados del PAN ahora ya nos quieren agarrar de piñata para todos los temas que trae Morena”, dijo.

El mandatario estatal aseguró que Morena no cuenta con los votos suficientes para que esta propuesta sea aprobada y que sólo terminará como una anécdota “ridícula” más de la política mexicana.

“Dijeran en mi pueblo: manos les van a faltar para votar en esa propuesta ¡No sean mal pensados! Porque no tienen toda la mayoría que se requiere, estoy diciendo manos para votar, entonces no tienen los votos suficientes y aparte es una locura, tanto desaparecer Guerrero como Guanajuato no tiene sentido y termina siendo anecdotario del ridículo público de la política mexicana”, agregó.

No es la primera ocasión que hacen esta propuesta para Guanajuato donde se pretende eliminar al Poder Ejecutivo y Legislativo. En esta ocasión, la senadora morenista justificó que es por la crisis extrema de derechos humanos que se vive en el estado.