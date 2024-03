Es respetable la propuesta de Libia García para remover a Cabeza de Vaca y Zamarripa: Diego Sinhue

León, Gto.-El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que respetará las decisiones que tome la candidata del PRI-PAN-PRD, Libia Dennise García Muñoz Ledo tras proponer quitar a las cabezas de seguridad en caso de llegar a la gubernatura de Guanajuato.

El mandatario estatal sostuvo una vez más su reconocimiento público al fiscal Carlos Zamarripa Aguirre y aseguró que mientras él siga en el gobierno continuará con sus decisiones y una vez que salga ya no emitirá opiniones al respecto.

“Quiero ser muy respetuoso de quién gane la gubernatura y las decisiones que tome, mientras yo sea gobernador voy a tomar las decisiones y el día siguiente que yo deje la gubernatura no voy a dar opiniones y cada quien está haciendo su propuesta y muy válida y yo respeto la opinión de Libia como la de las demás políticas”, dijo.

Además mencionó que es normal en cualquier parte del mundo que quien llega al gobierno va a hacer cambios en su gabinete y meter a quien crea conveniente.

“Eso lo sigo sosteniendo, mientras yo siga siendo gobernador va a quedar ya quien quede, los hará como con cualquier persona del gabinete, esto es lo más normal en todo el mundo que quien llega quiere traer a su equipo”, añadió.

Niega campaña contra AMLO

Por otro lado, Rodríguez Vallejo negó que desde el estado se haya contratado a la empresa que emprendió una campaña en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el #narcopresidente, “es falso, falso”, aseguró.

“No tenemos nosotros el control de la línea editorial de ningún medio, nosotros contratamos servicios como con cualquier medio no para golpear a ningún político ni al presidente, entonces por lo cual es falso. Yo no lo conozco, ni contratos, es Comunicación Social, pero es falso que estamos contratando para golpeteo político-partidista”, dijo.

Luego de que desde el Palacio Nacional se difundió el miércoles que esta campaña fue contratada por el gobierno de Guanajuato, el gobernador comentó que no se ha contratado a nadie con fines de golpeteos políticos.

“¿Cómo vamos a andar golpeando al presidente? No, yo no lo conozco, nunca he tenido trato, no sé ni quién sea, lo contratos los hace Comunicación Social y yo niego categóricamente que estemos usando para andar golpeando, vuelvo a lo mismo, si yo contrato un desplegado (de un medio) para mi informe de gobernador y luego sacan un desplegado contra un partido”, agregó.