Congreso de Guanajuato exhorta a federación a garantizar seguridad en carreteras

Guanajuato, Gto. El diputado del PAN, Aldo Márquez, formuló, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, un punto de acuerdo dirigido al Gobierno Federal y a la Fiscalía General de la República para que den cumplimiento con los acuerdos con el sector del autotransporte, garanticen la seguridad pública y combatan los delitos que se cometen en las carreteras federales del país, en especial las de Guanajuato.

Aldo Márquez dijo que la situación que se vive en las carreteras federales es grave, muestra de ello fue en que ocho entidades los transportistas llevaron a cabo un paro a nivel nacional, situación que no se había visto antes.

“Qué lamentable que esas personas que mueven la economía, esos empresarios y conductores, que llevan insumos de primera necesidad y que activan el bienestar con su trabajo, vivan a la zozobra de pensar si ese es su último viaje por el país”, manifestó.

Aldo Márquez refirió que, en 2023, se calcula que se cometieron todos los días 58 robos al autotransporte federal, dando un total de aproximadamente 21 mil delitos de esta naturaleza, donde la mayoría de los casos fueron con violencia.

“El fenómeno está fuera de control, los grupos criminales tienen como objetivo las cadenas productivas, afectando las operaciones logísticas de muchas empresas de diferentes sectores de la industria”, señaló.

El congresista panista advirtió que por temor a ser privados de la vida o de la libertad los transportistas no denuncian, lo que genera que no exista estadística real ante el ministerio público de la federación, “por ello, se asume que no pasa nada, que los delitos van en decremento cuando no es así y eso no es verdad”.

“Derivado de los paros nacionales de este sector económico, se celebraron con las autoridades del Gobierno Federal, acuerdos tendientes a garantizarles la seguridad. Ninguna autoridad puede permitir que la delincuencia siga ganando terreno, debemos poner un alto”, resaltó.





Exhorta a aclarar en dónde quedó dinero para carreteras

Aldo Márquez Becerra también presentó un exhorto para que se den a conocer las causas por las que la Secretaría de Hacienda y Crédito público recortó 11 mil millones de pesos para el mantenimiento de carreteras federales para 2024.

Explicó que fue apenas en febrero pasado cuando la secretaría de Hacienda y Crédito Público retiró esos recursos para el mantenimiento de la red carretera federal de 2024, que consta de 42 mil kilómetros de vías libres de peaje.

“Quedará sin las obras de señalización, bacheo, recarpeteado, desyerbe, limpieza de cunetas y alcantarillado, barras de contención y revisión de puentes.

Por tal motivo se pusieron en reserva 380 licitaciones de obra hechas en febrero y solo se puso que, hasta nuevo aviso, quedaban suspendidas, afectando no solo la parte de infraestructura carretera, también se eliminan oportunidades trabajo".

Dijo que esto generará un impacto económico, al corte de febrero de 171 millones de pesos, además de que la asignación de tareas de mantenimiento carretero se le asignó a la secretaría de la Defensa Nacional, donde reiteró que se trata de militarizar al país.

“No dejar de lado que una red carretera en mal estado aumenta el costo de transporte, reduce la eficacia logista, afecta la seguridad vial y aumentan los riegos viales, así como también disminuye atracción de inversiones”.