Desaparecer órganos autónomos, retroceso en la transparencia

León, Gto.- La Red Ciudadana Anticorrupción de Guanajuato, integrada por organismos empresariales, y organizaciones civiles, se manifestó en contra de la desaparición de los órganos autónomos constitucionales, como es la intención del gobierno federal, por "considerarlo un retroceso elemental en los derechos fundamentales de transparencia".





En un comunicado, la Red expresa que “sin transparencia no hay democracia, por lo que no podemos permitir ni un paso atrás en el derecho de acceso a la información que tenemos ya ganado los ciudadanos, perder la transparencia significa perder la posibilidad de exigir rendición de cuentas”, luego de que desde hace unas semanas el presidente de la república hiciera pública su idea de desaparecer al INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT),

El documento difundido por la Red menciona que “la corrupción crece y se retroalimenta en situaciones de opacidad, los nuevos patrones en su prevención y lucha tienen que desarrollarse a partir de ideales como transparencia, buen gobierno, ética pública, probidad y rendición de cuentas

“Atendiendo a estas necesidades es que existen los Organismos Constitucionales autónomos, OCA’s quienes son el resultado de la democratización del país en los últimos 40 años, y están encargados de garantizar la realización de diversos derechos fundamentales frente a las autoridades de Gobierno.

“Para los ciudadanos, es una necesidad imperiosa asegurar los mecanismos para la existencia de una verdadera transparencia en las actuaciones del Gobierno, pues el tener el conocimiento de las mismas es el inicio de un efectivo mecanismo de rendición de cuentas por parte de la ciudadanía. Han sido muchos años de lucha ciudadana para lograr contar con organismos especializados, autónomos, independientes e imparciales para garantizar y promover estos derechos fundamentales.

“Transferir sus funciones y atribuciones a órganos de Gobierno supone un verdadero retroceso en los derechos que con tanto trabajo se han ido adquiriendo”.

El comunicado hace referencia a los derechos constitucionales que reconocen y establecen “el acceso libre a información plural y oportuna; a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones”.

“Estos derechos se encuentran garantizados organismos autónomos y especializados que no pueden desaparecer. Nos preocupa la intención que ha manifestado de manera continua y reiterada el Poder Ejecutivo Federal relativa a transferir las funciones y atribuciones del INAI a la Secretaría de la Función Pública (SFP), o bien a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y que las funciones del IFT pasen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por considerar que la autonomía les permite ser órganos técnicos y no políticos, por lo que sus funciones no pueden incorporarse a dependencias del Poder Ejecutivo, pues eso significaría desnaturalizar por completo las facultades de Estado que poseen estas instituciones, para convertirlas en entes subordinados, en donde quienes perderían seríamos los ciudadanos por el evidente retroceso en el ejercicio de nuestros derechos fundamentales”.

Agrega que “los sujetos obligados del Poder Ejecutivo no pueden ser vigilante y vigilado en el mismo acto, hacerlo así significa un retroceso sin precedentes en donde las actuaciones del gobierno no podrían ser conocidas ni cuestionadas cayendo en un escenario de simulación de funciones”.

“Sin transparencia no hay democracia, por lo que no podemos permitir ni un paso atrás en el derecho de acceso a la información que tenemos ya ganado los ciudadanos, perder la transparencia significa perder la posibilidad de exigir rendición de cuentas”, finaliza.