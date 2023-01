Desalojan a locatarios de plaza comercial de Bosques de la Presa

La mañana de este martes, comerciantes de una plaza comercial que se ubica en el bulevar José María Cruz situada entre las colonias Haciendas del Rosario y Bosques de la Presa fueron desalojados de sus locales.

De acuerdo a algunos testigos, elementos del Poder Judicial llegaron desde las 08:00 de la mañana y les comenzaron a sacar sus pertenencias.

Se trata de una plaza comercial que queda justo a un costado de una privada donde venden desde comida, hasta tortillas, hay un ciber, tiendas, una paletería, una ferretería y hasta una tienda de cadena nacional.

Esta última también resultó afectada, pero de acuerdo a personas de la zona momentos después pudo reactivar sus ventas contrario al resto de los comerciantes, quienes ya no pudieron pasar a sus negocios y se quedaron con todo un inmobiliario en la calle del lado del estacionamiento.

“Yo la verdad no sé nada, nada más nos sacaron y no supe por qué, no sé que decir, estoy sorprendido”, dijo uno de los afectados.

Según información que se pudo recabar en el lugar, se supo que se trata de una problemática entre los comerciantes y los propietarios que se viene arrastrando por décadas, pero que finalmente fue hasta este martes cuando se dio la orden de desalojo.

Los comerciantes no quisieron ahondar mucho en el tema ya que aseguraron que están en negociaciones para poder agilizar el proceso legal y reabrir las puertas de sus negocios lo antes posible.

Sin embargo se mostraron preocupados, pues aseguran que por lo pronto no van a generar ingresos para cubrir los gastos como el pago al personal, los servicios y la propia renta.