Depresión y ansiedad la otra cara de la Covid

León, Gto.- El aislamiento y otros cambios que trajo la pandemia de Covid-19 a nuestra vida diaria dejó como consecuencia ansiedad, depresión y problemas en pareja que afecta especialmente a los niños, informó la psicóloga clínica Sandra Verónica Lavalle Romero.

Incertidumbre por el futuro, trabajo, familia, deudas, colegio, son algunos de los factores que llevan a la ansiedad, depresión o estrés laboral, lo cierto es que la pandemia ha incrementado estos diagnósticos.

De acuerdo a información proporcionada por Sandra Lavalle, los casos de ansiedad y depresión aumentaron en la población en general siendo los niños los más afectados debido al aislamiento al tomar clases en línea donde se les obligaba a prestar una atención que a lo mejor para su edad no está tan desarrollada aunado a ello el privarse de no salir a la calle y no ver a compañeros y maestros.

“A todos nos afectos la pandemia sobre todo a los niños ya que en este tiempo el tema en noticias y conversaciones de adultos es Covid, lo cual genera miedo en los menores al no poder entender sobre el contenido, de algún modo los adultos tenemos que salir a trabajar y eso nos distrae pero ellos están encerrados.”

Al estar aislados se puede manifestar la depresión que es un trastorno en el que las personas pierden principalmente la motivación, hay un desánimo y dependiendo de la persona es como se manifiesta. “Los síntomas más típicos son tristeza, llanto, desmotivación anhedonia que es perder el placer por una actividad que antes te gustaba, exceso o dejar de comer, dejar de dormir”.

“Si la situación empeora puede haber riesgo de suicidio y autolesiones”. Mencionó Lavalle.

Cómo identificar a una persona con depresión

Para la psicóloga, no a todas las personas se manifiesta igual la depresión, ya que hay personas que acostumbran a reprimir sus emociones y esto sería una depresión leve, sin embargo una depresión grave se refiere a tratar con una persona irritable, pérdida de gusto por realizar actividades que antes realizaba con gusto.

“Lo mejor es tomar terapia o ya de plano tomar algún medicamento controlado que los neurotransmisores necesitan recuperarse”.

