Del calzado al cubrebocas

León, Gto.- Las tiendas de materiales para calzado, durante la pandemia, reportan que sus ventas han disminuido considerablemente, una de las razones es que trabajadores de fábricas de zapatos, luego de que los “descansaron” optaron por fabricar cubrebocas, sin embargo a últimas fechas han dejado de hacerlos para dedicarse a otra cosa.

Materiales como el neopreno y los hechos de algodón fueron de los más solicitados en los primeros meses de la pandemia, siguen en stock sin embargo lo compran a cuenta gotas.

En el pulmón económico de León, la zona piel, donde se comercializa todo para realizar calzado, un gran movimiento de gente se podía ver antes de que la pandemia dejará como efecto adverso el cierre de comercios y es inevitable notar que no es lo mismo que ahí donde fluye la economía no es lo mismo.

En algunos momentos del día, detrás de los aparadores, quienes despachan se quedan a la espera de clientes, recargados y mirando a la calle, los lapsos son prolongados en ocasiones.

Las cartulinas fluorescentes con anuncios de ofertas y precios, están decoloradas por el sol, aunque aún cumplen su función de hacer voltear a los transeúntes.

Marlene de la Cruz, empleada de Simil Cuero Plymouth, platicó que los materiales que ya tenían almacenados comenzaron a venderse cuando la gente que no tenía trabajo empezó a fabricarlos, incluso algunas fábricas se dedicaron a realizar solamente dicho producto durante un tiempo.

El neopreno, hecho de poliester, fue el que más se vendió durante marzo y abril, para el mes de mayo la venta de dicho material comenzó su declive, aunque se mantiene en el catálogo de los productos que comercializan por implementarlo en algunas cosas del calzado.

“Ya casi ahorita no se vende, ya no lo están fabricando igual, si tenemos alguno pero ya casi no lo estamos vendiendo” comentó Marlene.

Los materiales cuya venta subió, fueron los que están hechos de algodón, los cuales están en stock desde el año pasado, cuando la el Covid-19 aún estaba fuera del país, estos se vendieron muy bien por su precio accesible, 31.50 pesos el pesos, aunque la venta bajo, ya está por acabarse, por lo menos en esa tienda.

“Si bajó la demanda, como que la gente al principio si hacía caso del uso del cubrebocas y ya ahorita como que ya hace caso omiso, supongo yo que por eso bajó bastante la venta. En cuestión de dinero no bajó el material, bajo la venta, y te puedo decir que hasta se bajó un 40 %” explicó Marlene.

El material que a pesar de que tuvo mucha demanda, fue el ecopreno, su costo se mantuvo estable, aproximadamente a 150 pesos el metro.

Si bien, los materiales no estaban específicamente para hacer cubrebocas, por la falta de empleo, fábricas y particulares decidieron aprovechar el material para hacerlos, tuvieron la necesidad de adaptarse a los tiempos.