Debemos realizar un examen de conciencia y dejar la cultura de violencia: Arzobispo de León

León, Gto.- Para el arzobispo de León Alfonso Cortés Contreras, los asesinatos en la ciudad de Salamanca con artefactos explosivos entre otros acontecimientos dolorosos que se viven todos los días en nuestras colonias, en el Estado y en todo México, es el resultado de una cultura de violencia que se está formando en nosotros.

Hoy debemos reprobar estos hechos, la pérdida de un ser humano es una pena. Es una lástima que no se respete la vida, debemos de ir viendo cuáles son las causas de esta violencia, “el por qué tenemos este desprecio a la vida”.

Alfonso Cortés dijo que el estado de Guanajuato es tan rico en sus valores, es pues que tenemos que reflexionar, hacer un examen de conciencia, “porque esto no se compone solamente con rifles, el llamado es a rehacer nuestra vida, nuestros valores, a fortalecer nuestra fe en Dios y en el ser humano”.

Seguramente muchos de ustedes han de coincidir conmigo, lo que pasa es que estamos perdiendo el sentido del respeto a la persona humana, del respeto a la dignidad de la vida, el valor de la sangre, que es la misma sangre preciosa de Jesucristo pues “Cristo dijo esta es mi sangre que será derramada por ustedes por amor a la vida”.

A decir del jerarca católico, “Parece que se está haciendo una costumbre oír esas noticias dolorosas todos los todos los días. Pero yo les hago una pregunta y me la a mi mismo, cuando nosotros, leyes o ideologías dan el derecho a una mamá a qué le quite la vida a su hijo que tienen viviendo en su vientre, que no es ella es otra persona”.

Si nosotros damos ese derecho, qué podemos esperar de acciones como en mandar algo para matar a otra persona, quitarle la vida en la calle, en su casa o en cualquier parte, es una profunda y clara muestra de la pérdida del sentido de la vida que más se puede esperar para destruir la vida, es pues que debemos de hacer un examen de conciencia cuando hablamos mucho de derechos humanos.

Es la pobreza también una fuente de la violencia, y no es solo en lo material sino pobreza de virtudes, de valores espirituales para distinguir la justicia, la verdad, el ser libre, el amar.

Ante este escenario es que llamó, primero a no confundir mis derechos con asuntos espirituales o la religión; segundo Yo creo en un Dios lo que me lleva a ver que hay algo más que este mundo que veo y es la transcendencia.

Tercero sin importar que religión profeso sea la católica, la protestante o el budismo creemos en la vida y rechazamos toda violencia, nosotros desde la iglesia católica creemos en la vida desde el primer día de su concepción hasta el último día de la vida terrena, como Dios nuestro señor nos lo pide.

Los cristianos católicos creemos en la dignidad del matrimonio, entre un varón y una mujer, creemos en los derechos humanos, en la libertad religiosa como parte de la dignidad del ser humano.

Para finalizar Monseñor Cortés Contreras señaló que “Dios nuestro señor bendiga a todos estos queridos seres que han sufrido estos atentados a sus familias a los trabajadores y que Dios nuestro señor consuele y fortalezca también la tantos que sufren por estos hechos de la violencia que Dios los bendiga y María santísima también los auxilios, les mando un abrazo y mi bendición”.