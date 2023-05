“Debemos de voltear a ver las soluciones locales antes de traer agua de otro lado”, Enrique Kato

León, Gto.- Durante el panel Visiones del Futuro del Agua en León, Enrique Kato, asesor asociado de la Climate and Clean Air Coalition (París), dijo que antes de pensar en proyectos para abastecer de agua a los habitantes del corredor industrial como “Agua Sí para Guanajuato”, primero deben voltear a ver las soluciones locales.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En este sentido, luego de que finalizó el evento organizado por el Observatorio Ciudadano de León (OCL), el especialista dijo que de primera instancia se debe resolver la problemática que aqueja a la entidad desde raíz, pues lo “fácil” es traer agua de otros lados.

“Ahorita desde mi punto de vista debemos voltear a ver las soluciones locales, yo creo, el municipio de León como territorio está haciendo grandes cosas y las está haciendo, pero necesita hacer más y sobre todo voltear a ver esta igualdad, este sentido de a partir de la desigualdad social, pero primero tenemos que resolver el problema en casa antes de pensar en traer agua de otro lado para resolver el problema”, dijo.

Además, habló de tres soluciones con las que se puede empezar, como aprovechar el agua residual tratada para la economía cíclica, la captación del agua de las presas que hay en la Sierra de Lobos aunque hay permisos que “brincar” y la eficiencia interna, sobre todo en las empresas y hogares.

“O sea, la salida fácil es traer agua de otro lado y no atender los problemas que tenemos aquí internos, a pesar de que tenemos un gran sistema eficiente en temas de eficiencia física (...) Se pueden hacer tres cosas importantes que además te aclaro que escuché que ya lo está haciendo la CEA como Sapal”, añadió.

Además, Kato comentó que sí el proyecto de “Agua Sí para Guanajuato” se ha tardado es porque se tienen que pactar altas negociaciones sobre todo con los agricultores de distrito de riego 11 y no porque sea un tema político.

"Ese convenio involucra a los agricultores del distrito de riego 11 y para ellos la postura es que tienen concesionada el agua, aunque se hagan ahorros, y esa agua tienen derecho a esa conversión. Quiere decir que sí entran a un esquema de eficiencia agrícola con tecnología, de todas maneras, pues esa es de los agricultores. Eso implica una mega negociación con ellos y por el otro lado la ley no permite que esa agua concesionada no se use para la agricultura, sino para la ciudad y también hay problemas legales de corte federal", añadió.

Local Pide Sapal revisión de otros 12 pozos clandestinos para clausurarlos

Además, el investigador y ex titular de lo que fue Instituto Estatal de Ecología, en el panel participaron el activista Gustavo Lozano, el investigador José Luis Palacios y como moderador por parte del OCL, Hugo Villalobos. Enrique de Haro, director de Sapal, sólo fue de oyente.