Debe México cerrar la brecha de género: AMMJE

Irapuato, Gto.- Las tareas asignadas según el sexo y los estereotipos de género son algunos de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para llegar a puestos de alta dirección en México.

En entrevista exclusiva para la Organización Editorial Mexicana, Sonia Garza González, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas (AMMJE) dio a conocer que en México se le debe apostar al estado de derecho para erradicar esta brecha de género e impulsar el empoderamiento económico de las mujeres al interior de las organizaciones del sector privado.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México se encuentra entre los países con menor presencia femenina en sus consejos de administración con tan sólo el 33%.





Hombres deben entrar en actividades del hogar.





Resaltó que una solución es fomentar la corresponsabilidad en las familias para que los hombres participen más en las tareas de cuidado, permitiendo a las mujeres más tiempo para prepararse y asumir responsabilidades empresariales sin preocuparse por el entorno doméstico.

"Creo que lo que tenemos que comenzar a hacer es formar nuevas masculinidades, pues más colaborativas que nos ayuden en todo lo que tradicionalmente se ha dicho que depende de las mujeres y que se entienda que los hombres pueden participar en las labores del hogar y que las mujeres podemos desarrollarnos plenamente".









Además, dijo que es urgente erradicar la brecha de género, pues en México es muy notorio la falta de una política pública que impulse la inclusión dentro de los espacios laborales y erradique la discriminación y violencia hace que las empleadas duden sobre si encajarán en puestos de alta dirección.

"Creo que las mujeres debemos comenzar a pelear por el estado de derecho, que tenemos que luchar por que haya menos brechas entre hombres y mujeres, para que las mujeres no podamos desarrollar plenamente y que los hombres y las mujeres podamos andar con la misma libertad", mencionó.









Por ello, hizo un llamado a los actores sociales, empresariales y políticos a hacer un cambio, pues aseguró que también es responsabilidad de las empresas y del Estado crear espacios de conciliación entre la vida personal y laboral, y evitar sesgos en la contratación y promoción.

“Una mujer violentada o que no es libre no rinde, y por consecuencia su rentabilidad dentro de sus empresas no es igual, por eso, de debe a apostar a crear más espacios en las que las mujeres puedan ser autónomas y que sea cada vez más su presencia en el mundo laboral”.