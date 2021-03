De risa, candidatura de Sheffield: Sergio Contreras

León, Gto.- A Sergio Contreras, aspirante del PVEM por la alcaldía de León le causa “risa” la candidatura de Ricardo Sheffield. “Me parece algo bastante de risa”, afirmó el también dirigente del Verde en el estado de Guanajuato, quien espera unas campañas limpias, pero adelantó que el equipo legal de su partido estará vigilando que todo se desarrolle en el marco de la ley.

Sobre Sheffield Padilla, quien busca la presidencia municipal con MORENA, Contreras Guerrero señaló que “cuando me preguntan sobre la llegada de Ricardo a la candidatura, la verdad me parece algo bastante de risa; un candidato que llega a el cuarto para las 12, sin preparar un proyecto, sin tener intenciones; él lo dijo muchas veces, que ya no le interesaba, porque segundas partes nunca eran buenas”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Congreso del Estado de Guanajuato tendrá su primer diputado gay y será del PVEM

Sobre la forma en que espera el periodo de campañas, que inicia la próxima semana, expresó que “Estaremos trabajando, revisando con este equipo de abogados y abogadas que todos estemos trabajando con apego a la ley. Espero que todos y todas los candidatos jueguen limpio, esperamos una campaña de altura”.

Dijo que las condiciones del escenario en las contiendas electorales no son las mismas. “Desgraciadamente en materia electoral nunca se puede hablar de un piso parejo, un piso equitativo porque inclusive, no todos traen las mismas prerrogativas y el mismo tiempo aire; entre más votos tienes, más dinero y más tiempo aire, eso te hace que las contiendas no sean equitativas y también debemos de decir que hay unas sobrerregulación ya”.

LEY ELECTORAL, UN EXCESO

“Creo que la ley electoral está yéndose a excesos. Cada vez es menos lo que se puede hacer y más lo que no se puede hacer, definitivamente lo que tenemos que hacer por lo menos en el Verde. En nuestro caso tenemos una gran coordinadora legal que nos tiene monitoreados, adoctrinados en el buen sentido de la palabra, capacitados, para lo que podemos y no podemos hacer las candidatas y los candidatos”, agregó.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Impugnará PAN registro de Sheffield y 44 candidatos más

“Hoy desgraciadamente la línea legal es muy delgada, pero yo creo que hay que irle apostando a que la democracia en México sea más robusta en el sentido de que deje de limitar tanto”, finalizó.