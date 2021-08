De 8 mil conductores agremiados con Canacar GTO el 15% son mujeres

León, Gto.- En Guanajuato de 8 mil conductores que trabajan en el sector del autotransporte de carga, el 15 por ciento son mujeres y pese a las situaciones de riesgo y peligros en la carretera, cada año se gradúan 70 nuevos operadores con las bases suficientes en materia de seguridad y prevención, así lo explicó el delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Guanajuato, Óscar Ceballos González.

“Honestamente es un poco más complicado para las mujeres debido a que un operador pasa mucho tiempo fuera de su casa comúnmente, hay operadores que no regresan a su casa en un par de meses, porque andan por todo el país viajando y eso dificulta un poco más a la mujer por cuestión del apego a la familia, de los hijos, un 10 a 15 por ciento de la matrícula llega a ser mujer sin ser una regla, pero sí hay”, señaló.

El delegado de la Canacar en Guanajuato explicó que en el estado debe de haber alrededor de 20 mil operadores dedicados al sector del autotransporte de carga, de los cuales agremiados son aproximadamente 8 mil, quienes en todo momento reciben una capacitación previa de 3 meses antes de tomar su papel principal en las carreteras.

Pese a que el oficio de operador es bien remunerado, también implica mucho sacrificio, pues pasan meses lejos de su hogar, con jornadas de trabajo pesadas y continuas que les absorben mucho tiempo, además de los riesgos que implica el oficio las mujeres también toman las capacitaciones, cumplen con todos los requisitos necesarios y cumplen con sus encomiendas de traslado.

Una de las capacitaciones clave dentro de la preparación de un conductor de autotransporte de carga, es el tema de seguridad, en el que se les muestran todas las situaciones posibles de riesgos que pueden llegar a sufrir en sus trayectos y en el que el principal protocolo es nunca detener el vehículo ante una situación de ataque.

“Una parte de lo que nos ha golpeado es que no hay garantías en las carreteras y pues mucha gente, operadores le tienen miedo, pero la verdad es que si se apegan a los protocolos de seguridad de las empresas, sin fin de normatividad interna que existe en las empresas, la verdad es que se llega a mitigar ese riesgo”, mencionó.

En Guanajuato se tienen identificados 125 kilómetros de carretera con inseguridad, mismos que circulan específicamente en Celaya, Salamanca, Apaseo el Grande y Apaseo el Alto, en los cuales se les pide a los conductores diseñar sus tiempos para evitar circular por las zonas identificadas en un horario de noche o madrugada, además de evitar detenerse por situaciones que se pueden prevenir antes de circular en los tramos.

“En el curso hay cierta teoría que se les imparte, pero son cosas muy en lo general en cuestión de los tránsitos, las horas, en dónde no pararte, ya en lo particular cada empresa sus políticas en seguridad, su tecnología sobre todo tiene otro tipo de instrumentos con los que se apoya para mitigar el riesgo, por ejemplo se determina una ruta y se establecen las paradas autorizadas, las unidades no se deben de detener más que ahí y haciéndolo de esa manera la verdad es que sí se reduce el riesgo”, especificó.

La acción fundamental para evitar ser asaltado en la carretera es evitar detenerse en lugares no establecidos en la ruta, ya que el 95 por ciento de los asaltos se dan cuando los operadores realizan paradas en zonas no marcadas como seguras desde el análisis.

Ceballos González mencionó que cada año se gradúan en promedio 70 nuevos conductores, listos para operar en cualquier empresa dedicada al autotransporte, mismas que se llevan a cabo por medio del Instituto Estatal de Capacitación (IECA), para poder llevar un sistema de trabajo más completo e incluso con beca para los operadores que quieren conseguir trabajo en el sector, incluso en la pandemia el promedio de personas interesadas no ha disminuido y se siguen capacitando.