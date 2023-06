Cumple 30 años el Consejo Cuenca Lerma Chapala

CELAYA, Gto.- (OE-Informex).- Al cumplir 30 años el Consejo de la Cuenca Lerma-Chapala, su presidente Roberto Castañeda, informó que entre los grandes logros en estas tres décadas se encuentra la distribución equitativa del agua, y en consecuencia, mantiene la paz y estabilidad agrícola, industrial e incluso de la población de los cinco estados que la conforman, como son Estado de México, Querétaro, Michoacán, Guanajuato y Jalisco.

“Es el único consejo en el país con oficinas propias y un auditorio, ubicadas en Irapuato; además, logra la creación de un fideicomiso de tres millones de pesos que permite realizar estudios e investigaciones, pero también se administran las aportaciones de los cinco estados; asimismo, en todo el país somos punta de lanza y líderes en materia del abasto hídrico”, afirmó Roberto Castañeda, quien lleva cinco años frente a dicho consejo, y en el 2024 entrega estafeta.

Los 45 consejeros de los cinco estados que conforman la cuenca realizaron recientemente la reunión anual en donde asistió el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, no sólo para celebrar 30 años de existencia del Consejo de la Cuenca, sino para presentar avances y retos.

En la reunión, se expuso que es necesario fortalecer la visión de cuenca, y para ello, se hicieron varios acuerdos. Uno, y en una primera etapa, meter equipos de medición integral en puntos estratégicos, tanto en aguas superficiales como en acuíferos; y se ha iniciado con un proyecto en la cuenca alta, en el Estado de México.

“El segundo acuerdo es el modelo de visión de cuenca, que consiste en integrar información de todos los estados, que contenga temas sobre plantas de tratamiento, actividad agrícola, eficiencias de los organismos operadores, los volúmenes que utiliza la industria, los niveles de los acuíferos, los niveles de las presas, entre otros. Y con toda esta información, que estará al alcance de la ciudadanía, hacer una planeación de cuenca y pensar en proyectos que beneficie a los cinco estados”, expuso.

Dijo que, con el fin de apostar al desarrollo del capital humano, se continuará con capacitación y formación, porque ya se han realizado diplomados importantes con la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma del Estado de México, pero iniciarán otros diplomados con la Universidad Autónoma de Zacatecas y otras instituciones de nivel superior.

“También vamos hacer vinculación con consejos de cuenca de España y Francia, a fin de aprender del importante avance que tienen, ya que los consejos de cuenca surgen en Francia., y quienes han evolucionado mucho son estos dos países. Vamos aprovechar su tecnología y ver cómo están operando”, expuso como parte de los acuerdos.

Señaló que también se buscará fortalecer la participación de los consejeros, integrar actores con propuestas, y para ello se formarán comisiones al interior de la propia comisión de operación y vigilancia; una comisión que dar seguimiento al tema de saneamiento, otra comisión que atienda el uso eficiente del agua, el uso del agua en el campo, por mencionar algunas, para asegurar mejores resultados.

Además, en la reunión con el primer mandatario estatal, se hizo un llamado a los integrantes a reforzar la visión de cuenca, en el sentido de que cuando cada uno de los estados decida qué inversiones va hacer para mejorar la tecnificación del campo, las eficiencias en las ciudades, el saneamiento a través de plantas de tratamiento, o para cualquier estrategia que ayude hacer una mejor gestión del agua, se tenga la visión de cuenca, con una visión como Estado, pero a la vez integral, considerando la Cuenca Lerma-Chapala.

Explicó que el agua superficial se utiliza para la generación de energía eléctrica, en el caso de Jalisco, dispone de 240 millones de metros cúbicos es un volumen fijo y lleva prioridad porque se ofrece servicio de agua al año a 4 millones de habitantes; y lo único que está sobre la mesa son los distritos y unidades de riego que tiene un volumen disponible con base en su superficie, y el que lleva mayor porcentaje es el Distrito de Riego 011 de Guanajuato, para una superficie de riego de 120 mil hectáreas.

“Para el caso del 011, el volumen mínimo a otorgar son 470 millones de metros cúbicos, y el volumen máximo 955 millones de metros cúbicos. Antes del Decreto, por presión del Distrito se les otorgaba un volumen de 800 millones de metros cúbicos, cuando no había en las presas, lo que significaba que, si para al siguiente año no llovía, se quedaban sin agua y no había ciclo agrícola. Este Modelo lo que hace es quitar los extremos y garantizar un mínimo de 470 millones de metros cúbicos que sirve para un ciclo agrícola, pero cuando hay buenas precipitaciones hasta 955 millones de metros cúbicos se les entrega. Y eso permite una distribución de agua equilibrada, y a los agricultores les da estabilidad”, explicó.

Enfatizó que en la Cuenca Lerma-Chapala, es el único lugar en donde la distribución de las aguas la decide un consejo de integración mixta, mientras que en el resto del país, la gerencia de distritos de riego es por parte de la Comisión Nacional del Agua, y la Conagua determina el volumen que le toca a cada distrito.

Entre los retos, dijo en entrevista, es el tema de la disponibilidad del agua y la responsabilidad de tratar las aguas, ante un cambio climático, la delicada situación del nivel de los acuíferos, además de que es una cuenca que crece mucho económicamente, ya que cada vez hay más industrial y se generan mayores actividades económicas.

“30 buenos años, en donde se han hecho cosas buenas, pero no se ha hecho lo suficiente para lograr la sustentabilidad, y los retos son cada vez más grande porque la población crece de manera acelerada, y el agua sigue siendo la misma”, precisó.

CONTEXTO

El Consejo de la Cuenca Lerma-Chapala, se creó en 1993, de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, y es el primero en el país. En los primeros años, los presidentes de los consejos eran los gobernadores, y después se decidió que fueran presidentes ciudadanos, y en su momento entra Jorge Jiménez Campos, y desde hace cinco años está al frente Roberto Castañeda, que el próximo año será relevado.

La esencia de los consejos, una figura que integra la Ley de Aguas Nacionales, en donde participa sociedad y gobierno, como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Energía, Secretaría de Agricultura y Hacienda; también son consejeros los gobernadores, y tiene a sus representantes, que son los directores de las comisiones estatales del agua.

En la parte de los usuarios, tienen la participación de todos los tipos de usos de los cinco estados; en el uso público urbano, los consejeros son los alcaldes; pero también hay consejeros que representan al uso agrícola y al uso industrial, y los que generan energía eléctrica.

También tiene integrada la academia para la investigación y desarrollo, integrada por la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Querétaro, del Estado de México y de Guadalajara.

El acuerdo para la distribución de las aguas superficiales que se almacena en las diferentes presas por las precipitaciones, y con ello cubrir las necesidades sociales y económicas de los cinco estados, representó un largo camino de mucho análisis, discusiones técnicas y voluntad social y política.

Primero se hizo un convenio entre los cinco gobernadores, con un modelo que se desarrolla en el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, donde se calcula cuánto volumen le corresponde a cada distrito de riego, a la generadora de energía eléctrica, a los habitantes de Guadalajara, con base a precipitaciones y a los análisis de los escurrimientos y en el río Lerma, y del almacenamiento.

De 1993 al 2004, era un constante conflicto por la repartición del agua, porque cada estado consideraba que tenía derecho a toda el agua; pero después de 11 años de gestión, en el 2004 se logra el acuerdo de voluntades.

En el 2004 se logra el convenio, pero en el 2014, en el sexenio del presidente de México, Enrique Peña Nieto, se convierte en un decreto presidencia, y como tema de ley, viene un apartado donde obliga que año con año se haga un análisis de la eficiencia del modelo matemático o se tiene que hacer modificaciones. Y recientemente, con la presencia del gobernador Diego Sinhue Rodríguez, se llevó a cabo dicha reunión en donde hasta el momento, sigue siendo efectivo el modelo de distribución de agua.