“Cuesta de Enero” tiene a los leoneses haciendo fila en las casas de empeño

León, Gto. -Una vez depositado el aguinaldo, pasado el buen fin, navidad, año nuevo, día de reyes, y demás fiestas de fin de año, los leoneses ya viven “La cuesta de enero”.

Tras un recorrido realizado por El Sol de León, en varios puntos de la ciudad, desde las siete de la mañana, las y los leoneses hicieron filas en espera de la apertura de las casas de empeño, en busca de empeñar artículos con el fin de conseguir algo de dinero para recuperar la economía.

“No hice bien mis cuentas, estuve gastando de más, me acabé mi aguinaldo y saturé mi tarjeta de crédito, no me siento mal porque le di regalo a toda mi familia, aporté dinero para las fiestas y las cenas, toda mi familia fue muy feliz durante esos días, pero toca volver a la realidad, no importa ya me recuperaré, ya casi es quincena” declaró Juanita Cruz, quien se encontraba en espera de empeñar su cadena de oro con un dije de la Virgen de Guadalupe.

Los ciudadanos bajaron de las estaciones de autobús, caminaron por las banquetas en el frío invierno de enero cargando sus mochilas camino a su trabajo, en busca de retomar las actividades laborales.

“Ya nos habíamos dado muchas vacaciones, apenas ahorita estoy retomando todas mis actividades laborales, si me tomé un largo descanso tiene casi desde que inició diciembre que abro y cierro mi tienda sin horario, pero hay que cumplir los propósitos de año nuevo, este año sí será el bueno, tendremos mucho trabajo, con el favor de dios, porque hay que recordar que además es el trabajo el que nos permite darnos vacaciones” mencionó una adulta mayor que se dirigía a su negocio.

Las personas que estaban haciendo fila, informaron la razón del porqué esperar a que abra la casa de empeño. “Lo que pasa es que más tarde se llena de gente, ya me la sé que muchos vienen hasta a empeñar sus regalos y está llenísimo, por eso mejor desde tempranito, inicio de semana y vámonos, pero veo que muchos pensaron cómo yo”

Según datos publicados por la Secretaría de Economía de Guanajuato, se esperaba que durante las fiestas navideñas de 2023, el Estado de Guanajuato, incluyendo la ciudad de León, recibiera a más de un millón 300 mil visitantes. Estos visitantes se estimaba que generarían una derrama económica de 2 mil 884 millones de pesos durante las vacaciones decembrinas.

La "cuesta de enero" es una expresión popular en México que se refiere a las dificultades económicas que enfrentan muchas personas al comienzo del año nuevo. Este fenómeno se debe principalmente a los gastos excesivos durante las festividades de diciembre, incluyendo regalos de Navidad, celebraciones de Año Nuevo y vacaciones.

A estos gastos se suman, en enero, compromisos financieros como pagos de impuestos, seguros y matrículas escolares. Este conjunto de factores lleva a un periodo de apertura económica, en el que las personas deben ajustar sus presupuestos y limitar sus gastos para recuperarse financieramente del exceso de la temporada festiva y afrontar los pagos acumulados.