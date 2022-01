Cuerpos policiacos deben preocuparse de tener una percepción positiva de la ciudadanía

León, Gto.- Una corporación con un grueso estado de fuerza, equipamiento y estrategias operativas, no sirve de nada si la ciudadanía no tiene una percepción positiva de la seguridad en la ciudad, expresó Sophía Huett López quien reconoció que las corporaciones de seguridad local, se preocupan más por operativos, reclutamientos y números, dejando de lado esta parte importante de la ecuación.

La Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, dijo que para las corporaciones policiacas, aun y cuando den los mejores resultados, si la ciudadanía sale a la calle con el temor de ser víctima de un delito, definitivamente es un logró inacabado.

“Se debe de tener mayor presencia en aquellas zonas en donde la ciudadanía se siente más expuesta para sentir ese respaldo, pero desafortunadamente, la percepción no es tomada en cuenta por las corporaciones y se debe de integrar a la función policial fue es la materia de la percepción es internacionalmente de las mejores prácticas”. Expresó.

Huett López confesó, que particularmente para ella, es frustrante que se tenga una disminución de hasta el 42 por ciento de los delitos y sea de las mejores cifras a nivel nacional y por otro lado, la percepción sea de las más negativas del país.

“Hay ciudadanos, que no quieren venir a Guanajuato, turistas, inversiones, porque piensan que se vive un complicado clima en materia de seguridad, cuando la realidad es que en el estado se vive con muy buena calidad de vida en esta materia, prueba de ellos, es que los empresarios no tienen escoltas como en estado como Aguascalientes y Querétaro, sin duda haya eventos dolorosos de alto impacto como los homicidios, pero no es una condición generalizado ni del estado ni de las ciudades”, comentó.

Por otro lado comentó que en la tabla de los homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, en Guanajuato, se obtuvo el lugar número 8. Y precisó que el 80 por ciento de los asesinatos están relacionados con la delincuencia organizada, dejando en claro que no siempre son guanajuatenses quienes fallecen, sino personas de otros estados, principalmente de Jalisco y Michoacán, quienes llegan a la entidad a cometer actos ilícitos en la disputa por el territorio.

En tanto, Guanajuato ocupa el lugar 31 en el tema de feminicidios a nivel nacional y para inhibir el delito, considera que a pesar de ser un tema compleja

“Desde mi perspectiva es un tema muy complejo, tiene muchas aristas y el principal perpetrador de este delito es alguien cercano a la víctima, no necesariamente su pareja, puede ser un sobrino, hijo o incluso nieto, se debe trabajar más en la procuración e impartición de justicia con condenas claras y ejemplares”. Finalizó.