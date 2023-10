Descarta secretario del Ayuntamiento de León que City Center estuviera operando

León, Gto.- El secretario del Ayuntamiento de León, Jorge Jiménez Lona, descartó que el centro comercial City Center estuviera operando como lo anunció la organización civil Acción Colectiva.

Dijo que en diálogo con el activista Gustavo Lozano, representante de la asociación, quien está llevando el caso, se le ofreció realizar visitas en conjunto para asegurarse que se cumpla lo que dictaminaron los jueces.

“Yo lo que he le ofrecido es que podamos hacer visitas en conjunto, yo le enseñaba, le comentaban que las oficinas no están operando con servicio al público, son temas internos, sí había una oficina que estaba operando para recibir a proveedores y les pedimos que para evitar confusiones o malos entendidos movieran esa oficina a otro lugar y obviamente los propietarios aceptaron a moverla”, comentó.

El funcionario municipal explicó que sí hay actividades ya que la resolución del juez les permite seguir trabajando al interior del recinto, pero no abierto para el público en general.

“Sí hay actividad porque la sentencia permite que se hagan obras de mantenimiento y rehabilitación y construcciones, si va a haber movimiento, lo que no puede haber es atención a usuarios a ciudadanos, entonces eso es, que no se presten servicios”, agregó.

City Center / Francisco Meza | El Sol de León

En cuanto al funcionamiento de una pantalla que el activista también denunció, Jorge Jiménez Lona detalló que no tiene relación con la orden oficial.

“La medida que genera el juez es para evitar que genere consuma agua, o sea la no ocupación es para que no haya consumo de agua y no haya un daño que pueda ser irreparable, el que pueda ser irreparable, el que pueda ser una pantalla no genera consumo de agua, creo que no tendría relación alguna sin embargo hay una medida que ellos están promoviendo y si el juez ordena esta remo acatando”, añadió.

Por su parte, el síndico del Ayuntamiento, José Arturo Sánchez Castellanos, aseguró que desde el pasado jueves dicho local cerró sus puertas.

“Se va a respetar la suspensión definitiva, se tiene allá por el juzgado, nosotros manifestamos que se está acatando en su totalidad, ellos hicieron una observación de un local que estaba en funcionamiento aparentemente, realmente no estaba operando porque nada más era para atención a proveedores, pero ya también se tomó la decisión de que incluso ese local deba mantener las puertas cerradas que ya lo hizo el día de hoy y ese fue el acuerdo”, comentó.