Cuando te dicen que no, te agüitas

León, Gto.- Para María Cassandra Prado Alvarado mejor conocida artísticamente como Pradokass, ser artista muralista no ha sido del todo sencillo, pues ha llegado a recibir palabras de desaliento para dejar de hacer lo que más disfruta; sin embargo el convivir con otras mujeres muralistas la motiva a seguir adelante.

“Cuando te dicen que no, sí te llegas a agüitar, a deprimir y sí me ha pasado mucho que digo, para qué sigo con esto, si no sirvo para nada, ya después te juntas con otras personas que hacen lo mismo y dices, pues sí vale la pena”, comentó.

Con tan solo 20 años de edad, Pradokass ha participado en la realización de distintos murales urbanos en la ciudad, por lo que dentro de la comunidad de muralistas se ha mantenido en constante aprendizaje y desarrollando grandes obras de arte.

Precisamente en este año para la quinta edición de “Las Mujeres nos Pintamos Juntas”, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, Pradokass buscó proyectar el trabajo que realizan las enfermeras, doctoras y todas las mujeres que están en la primera línea de batalla contra Covid-19.

Pese a que mucha gente ha sido negativa al respecto de su arte, su familia por el contrario ha estado apoyándola en todo momento y al ser la única persona con dotes de artista, se siente muy emocionada de hacer cosas nuevas.

“Es algo que nunca había visto antes o cuando era más joven, pues era normal conocer pintores hombres, muralistas hombres, entonces era como de ah pues órale, entonces cuando conocí a chavas que también hacían esto, pues sí dije oye pues está padre, yo también lo puedo hacer”, dijo.

En el mural conmemorativo al “Día Internacional de la Mujer” del año pasado, justo a espaldas del Instituto Municipal de las Mujeres (IMMujeres), Pradokass pintó a Starfire, una superheroína de cómic, la cual dijo que se motivó a pintarla, debido a que es de la realeza y es muy poderosa, por lo que de alguna manera se identificó.