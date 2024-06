Critica “la Wera” Reynoso salida de Eduardo López Mares de la dirigencia del PAN

León, Gto. La senadora de la República, Alejandra “la Wera” Reynoso, dijo que con la renuncia “sorpresiva” de Eduardo López Mares de la dirigencia del PAN Guanajuato, no se respetó a la institución y prácticamente se quedó sin autoridad.

“Fue muy sorpresiva la renuncia, me parece que lo correcto sin duda sería terminar el periodo, faltaban unos meses para que entonces se puedan llevar a cabo los procesos con toda normalidad, sí con la urgencia, la importancia, pero también respetando los plazos, las formas”, dijo.

La panista aseguró que al ex presidente le faltó madurez política para organizar una reunión con la militancia, líderes y autoridades panistas después de los resultados del dos de junio.

“Me parece que eso no es sano, no es bueno, se tiene que respetar a la institución, creo que después de un proceso electoral lo correcto era reunirnos los comités municipales, consejo estatal, consejeros nacionales, permanente, liderazgos del estado a que hagamos una reflexión de qué nos dijo la sociedad el dos de junio”, agregó.

Reynoso comentó que esta convocatoria hubiera sido una buena oportunidad para dar la cara y para la autocrítica y reconocer los errores, pero sobre todo pedir disculpas por lo que no se hizo o se dejó de hacer.

“Eso me hubiera gustado del dirigente estatal, la madurez para convocar a ese análisis, a esa autocrítica y replantearnos qué PAN queremos ofrecerle a los guanajuatenses los próximos años, qué PAN queremos ofrecerle a México y reconocer los errores y pedir disculpas por los errores que hemos cometido, es una oportunidad para salir a dar la cara”, añadió.

Dijo que este miércoles se reunirá la Comisión Permanente Nacional para emitir una convocatoria que “tristemente” obedece a una reacción y no a una reflexión profunda de los panistas de Guanajuato.

“Con la renuncia la incertidumbre es quién es la autoridad porque había una secretaria encargada, renuncia Anita Esquivel, yo no sé si se reunió la permanente, pero no creo antes de la renuncia del presidente, en estricto sentido hoy el partido está céfalo de autoridad, mañana sesiona la Comisión Permanente Nacional porque se tendrá que emitir una convocatoria tristemente a la carrera en una reacción y no es una reflexión seria y profunda de lo que el PAN necesita para volver a ser un instrumento de los ciudadanos”.