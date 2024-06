Salida de López Mares de la dirigencia del PAN es una consecuencia por los resultados electorales: Arena Barroso

León, Gto. La salida de Eduardo López Mares de la dirigencia del PAN Guanajuato es parte de las consecuencias por los resultados de las pasadas elecciones, dijo el empresario Alejandro Arena Barroso.

El presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en León, mencionó que los partidos, principalmente de la oposición como PAN, PRI, PRD tienen que renovarse y buscar nuevos perfiles o de lo contrario van a desaparecer de las boletas.

“Es una consecuencia de que las cosas tienen que cambiar en los partidos políticos y desde luego en el PAN porque con el mismo camino que está siguiendo esto tiende a complicarse cada día más, y en ese sentido, creo que desde la dirigencia y todos los mandos pueden esperar cambios importantes, y en ese sentido no me extrañan estos cambios porque los resultados definitivamente no fueron buenos para el PAN, si no se reinventan estos partidos van a desaparecer”, dijo.

Esto luego de que el lunes Eduardo López Mares informó mediante redes sociales que dejó la dirigencia del partido tras una evaluación de sus responsabilidades y oportunidades y posterior al último periodo electoral en Guanajuato donde el partido azul perdió varios municipios.

Arena Barroso comentó que es necesario que los partidos se abran e incluyan a las juventudes que son quienes otorgan cambios más radicales y deben revisar que es lo que no se está haciendo bien, pues los resultados del pasado dos de junio fueron catastróficos.

“Los partidos se tienen que abrir, tiene que haber nuevos protagonistas, nuevas personalidades que intervengan en todo esto y sobre todo los jóvenes que son los que pueden hacer cambios más importantes, más radicales, creo que es el camino por el que debe de transitar no nada más el PAN sino toda la oposición antes de que desaparezcan de las boletas porque esto es una verdadera catástrofe electoral para el PAN, PRI, PRD y es signo de que algo no se está haciendo bien por parte de estos partidos”, agregó.