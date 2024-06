Levanta la mano Aldo Márquez por dirigencia estatal del PAN Guanajuato

León, Gto.- Aldo Márquez, diputado local panista declaró estar listo y levanta la mano para contender por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato.

“Yo agradezco mucho a la militancia, y si así lo consideran, sería un honor poder encabezar los esfuerzos de la dirigencia del Comité Directivo Estatal del PAN, voy a ser muy respetuoso de los tiempos que vaya marcando el partido, y una vez que se abra la convocatoria y los procesos ahí estaremos levantando la mano, sí la levanto la mano, estoy listo, estoy puesto, estoy preparado”, dijo el integrante del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado.

Añadió que está listo para seguir fortaleciendo y trabajando el partido, y añadió que no existe ningún impedimento para desempeñar la labor de diputado y de dirigente del PAN en el estado.

“No será lo mismo que hace tres años que fui a Desarrollo Social y Humano, no existe ningún impedimento para poder ejercer el cargo de diputado local y la dirigencia del PAN estatal”, explicó.

Añadió que desde hace tres años que dejó el cargo Román Cifuentes Negrete, intentó buscar la dirigencia, sin embargo, no fue su momento y dejó el camino libre a Eduardo López Mares, quien renunció este lunes al cargo a dos meses de concluir su mandato.

“Desde hace tres años varios militantes del estado se acercaron conmigo para pedirme que encabece estos esfuerzos, pero eran otros momentos, pero hoy ante estos escenarios, estoy listo para participar, levanto la mano, me han estado escribiendo de varios municipios, he tenido participación en los órganos internos del partido, he sido Consejero Estatal, integrante de la Permanente Estatal, miembro Consejero Nacional, conozco a la militancia de los 46 municipios, estaré atento a la convocatoria”, señaló.

Reconoció la labor de Eduardo López Mares al frente del PAN en los últimos tres años y destacó que su renuncia sólo se adelantó dos meses, pues su ciclo practicamente había concluido.

“Como panista tengo mi reconocimiento y agradecimiento al trabajo del expresidente Eduardo López Mares. Él toma una decisión personal ya sabíamos que el ciclo se cumplió y le deseamos todo el éxito”, concluyó.