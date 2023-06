Critica Arzobispo de León la ideología de género

En el marco del mes del Orgullo por la diversidad sexual, el arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, criticó la llamada ideología de género y dijo que es una interpretación incorrecta del hombre y de la mujer.

El sábado pasado se realizó la marcha de la diversidad en León y salieron más de 12 mil personas para exigir sus derechos. El arzobispo de León dijo que se están viviendo tiempos difíciles, pero no sólo en las escuelas, sino también en las familias e instituciones.

“Ciertamente no estamos viviendo un tiempo fácil en la enseñanza y no solamente en la enseñanza de la escuela, sino también en la enseñanza de las familias, la enseñanza en las instituciones, las ideologías que se quieren imponer a la vida de la sociedad, principalmente las ideologías son el relativismo, es decir, todo es igual, la ideología de género, una interpretación y una visión no correcta del ser humano y del varón y de la mujer”, dijo.

El sacerdote explicó que el argumento actual es que en estos tiempos se vive en una sociedad pluralista y aunque reconoció que se tiene que avanzar, dijo que el problema para los seres humanos es que siempre se encuentran en este el bien y el mal.

Además aseguró que parte de la población está cayendo en el laicismo es cuando se está contrario a la religión atacando a la misma, pero sobre todo a Dios, un concepto diferente a lo laico.

“Ciertamente no es fácil, hoy se dice, estamos en una sociedad pluralista, sí, la sociedad tiene que avanzar, el problema de la educación y la formación de ser humano se vive entre el bien y el mal, se vive entre esas tensiones de la mentira y de la verdad, entre las tensiones del respeto y el no respeto al ser humano”, agregó.

Añadió que el problema de la enseñanza y de la pedagogía integral es tener y es tarea de toda la sociedad y todas y todos deben estar implicados en la formación de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos ya que el ser humano siempre está en el camino de la formación para conocer la verdad sobre la realidad en la que se vive.