Criminales están desesperados y son más agresivos contra la autoridad

La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, Sophía Huett López, aseguró que los grupos delincuenciales que operan en la entidad cada vez se vuelven más agresivos contra la autoridad al verse desesperados porque se les cierran las puertas utilizando nuevos armamentos, aunque cuestionó de dónde y cómo llegan al estado.

Explicó que en el caso particular de Celaya tienen a delincuentes desesperados que al no poder delinquir buscan otras fuentes de financiamiento como la extorsión.

“Es una permanencia de los grupos delincuenciales de agredir a quienes están haciendo su trabajo (...) En Celaya tenemos a delincuentes desesperados porque se le cierran más las puertas de sus financiamientos, por ejemplo en el caso de la extorsión, evidentemente es su válvula de escape cuando no tienen forma de otras actividades delincuenciales, las denuncias les cortan recursos y se vuelven más agresivos con la autoridad”, dijo.

La funcionaria estatal cuestionó cómo llegan estas armas hasta el centro del país, específicamente a Guanajuato y dijo que no conocen la ruta por donde pasan para llegar hasta este punto del país.

“¿Cómo llegan estas granadas? Y ¿Cómo salen y llegan al estado? sí puede ser una nueva modalidad y la pregunta sería ¿De dónde vienen? Porque evidentemente una granada no es un petardo, es un explosivo delicado que no es fácil adquirir (...) Las rutas para estas armas las detectamos ya cuando están en el estado, sería interesante que se inspeccionen para que las armas no viajen hasta el centro”, cuestionó.

Esto derivado de un ataque que se dio a elementos mujeres de la policía municipal de Celaya el pasado jueves donde fueron agredidas por sujetos en una motocicleta en una plaza comercial con una granada de fragmentación, Huett dijo que resultaron lesionadas aunque nada de gravedad mientras que uno de los atacantes fue abatido.

Guanajuato el año pasado informó que decomisó mil 900 armas, por lo Sophia Huett destacó que no es un estado frontera con el país norteamericano y explicó que los aseguramientos de armas se dan ante la presencia de un criminal ya cuando están aquí por lo que sugiere que se haga un operativos en las carreteras del país para conocer de dónde vienen.

En cuanto a los explosivos como las granadas de fragmentación y las tomas clandestinas comentó que siguen trabajando y ellos como gobierno del estado los pueden detectar a través de los operativos, aunque anteriormente no tenían un parámetro.