Denuncia Sophia Huett que a varios alcaldes de Guanajuato les clonaron el WhatsApp e intentaron extorsionarla

León, Gto.- Durante una transmisión en vivo de la plática sobre extorsión, fraude y otros delitos (robo de WhatsApp), orquestada por Sophia Huett López, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, denunció que a varios alcaldes de la entidad les hackearon sus cuentas de Whats App y que a ella también le intentaron clonar su cuenta e intentaron extorsionarla.

La funcionaria estatal comenzó platicando una experiencia reciente en la que estuvieron de por medio varios presidentes municipales, a los cuales les robaron sus cuentas personales y los afectados no avisaron a sus familiares ni personas cercanas.

“No recuperaron esta cuenta de WhatsApp. Yo empecé a recibir distintos mensajes de contactos míos, lo cual ya después me enteré que les habían robado la cuenta y digamos no más allá de un ‘hola’ ahí quedó el tema”, dijo Sophia.

Pero ahí no comenzaron los ataques virtuales, sino que también en la madrugada comenzó a recibir llamadas telefónicas y códigos de verificación de WhatsApp, tanto en mensajes de texto, como en llamadas un poco extrañas.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“El día domingo comencé a recibir llamadas de las personas que les robaron su cuenta de WhatsApp pidiendo dinero prestado porque habían tenido un problema con su banca móvil y que habían supuestamente chocado y necesitaban dinero para pagarle a la persona lesionada, incluso me pasaron un número de cuenta que evidentemente no estaba a nombre de estas personas porque lo que ellos argumentan que está a nombre de otra persona que es la lesionada”, contó.

Explicó que esta modalidad de ‘hackeo’ no es nueva y que es más común de lo que parece, siendo víctimas figuras de los espectáculos, la farándula, personajes de la administración pública y personal en materia de seguridad los blancos más frecuentes de los ciber delincuentes.

Local Llama Sophía Huett a corporaciones a revisar protocolos de uso de la fuerza

“En mi caso particular aunque yo no fui víctima de que me hayan sacado dinero o que me hayan robado realmente mi cuenta, la denuncia es importantísima porque en mi caso tengo las llamadas y los números telefónicos de los delincuentes se vuelven temas de investigación, además en la llamada rindió un número de cuenta”, señaló.

Dijo que con esos dos elementos son indispensables para que la autoridad pueda detener a las personas responsables y que en su caso, este mismo miércoles presentó su denuncia aportando esos datos en el Ministerio Público.

Y es que la Secretaria Ejecutiva dijo que se tiene la costumbre que cuando alguien es hackeado hay una persona viendo todo lo que hace y escribe, cuando el objetivo de los criminales es apoderarse del control de la información personal y de los datos de su víctima.

Entre las diferentes modalidades delictivas que se detectan una vez una cuenta ha sido clonada, están los fraudes telefónicos, como el caso de ella, en el que alguien se hace pasar por otra persona para solicitar que le deposite dinero con urgencia.

Aunque también puede venir un tema de extorsión o secuestro virtual a los contactos del perfil clonado, ya que los delincuentes mediante la ingeniería social, utilizan una serie de argumentos que hacen a una persona realizar una acción en específico para ellos hacerse de un recurso económico.

Invita a protegerse

¿Por qué en mi caso no pudieron robarme la cuenta? Porque tenía las medidas de seguridad correspondientes y no entregó los códigos de seguridad que le solicitaron los delincuentes, afirmó la Ejecutiva Estatal.

Para evitar ser víctima del robo de WhatsApp, Sophia Huett explicó que basta con ingresar al menú de las opciones, luego dar click en ajustes, después en la opción cuenta y oprimir en donde dice ‘verificación en dos pasos’.

En algunos casos se solicita ingresar el código de seguridad o PIN de nuestro celular para poder activar e ingresar un PIN de 6 dígitos que se pedirá cuando registres tu número telefónico en Whats App y así nadie pueda iniciar sesión en tu cuenta.

Después el NIP tendrá que ser confirmado y se deberá ingresar una cuenta de correo electrónico a la cuenta para poder restablecer el PIN si lo olvidas y así proteger la cuenta.

Momentos después se aplicarán los ajustes y la actualización de la verificación de dos pasos estará activada, por lo que el PIN deberá ser ingresado cuando vuelvas a registrar tú número de Whats App.

Agregó que el mismo procedimiento se puede realizar en otras cuentas de redes sociales o correos electrónicos y así evitar ser víctimas de otros delitos como la extorsión, pues con las fotografías que se suben a la red, los delincuentes pueden hacer una llamada con el fin de intimidar a sus víctimas desde miles de kilómetros de distancia.

Es por eso que en caso de recibir un código de seguridad o de acceso de doble paso, lo mejor es no compartirlo con nadie, a pesar de los intentos telefónicos en donde solicitan el código, pues una vez con él, podrán tener acceso a conversaciones y todo tipo de información que tengan al momento en los chats de mensajería instantánea.