Crece narcomenudeo en León y Silao

León, Gto.- De acuerdo al Reporte Anual de Incidencia Delictiva, Guanajuato, 2020, emitido por el Observatorio Ciudadano de León, ¿Cómo vamos? de Irapuato y por el Observatorio Nacional Ciudadano, delitos como el narcomenudeo creció en hasta un 57.13% en municipios del corredor industrial como Silao y León.

En el tema de homicidios dolosos se dijo que fueron 4,510 víctimas registrada en el 2020 y que colocaron al estado de Guanajuato en el cuarto sitio por encima del ranking nacional, y es la ciudad de León una de las ciudades con mayor casos.

Rocío Naveja, directora de OCL, Raúl Calvillo, director en Irapuato de ¿Cómo vamos?, ponderaron otros delitos como: homicidios culposos, robo de vehículos, robo con violencia, robo a casa habitación y Robo a negocios.

Las cifras

Se informó que durante el 2019 en el estado se iniciaron 9 mil 440 carpetas de investigación por el delito de narcomenudeo, para el 2020 fueron 14 mil 932 las iniciadas, lo que representa que de forma diaria fueron aperturadas 40 y representa un incremento del 57.13% en el mismo período, las esto representa y que coloca a Guanajuato arriba de la tasa nacional y en el 3er lugar del ranking.

Durante el 2019 el homicidio doloso sumó 2 mil 793 averiguaciones, pero en el 2020 la cifra alcanzó las 3 mil 2378, un claro aumento en investigaciones del 20.15 puntos porcentuales para ubicar a Guanajuato en 4to puesto arriba de la tasa nacional a nivel nacional.

En cuanto a la incidencia en homicidios culposos para el estado de Guanajuato la FGE inició 1 mil 719 procesos de investigación en el 2019, para el 2020 suman 1 mil 581 que representa una disminución de 8.64%, dicho en otras palabras sumaron 2,781 víctimas; cifras que colocan al estado en la posición 2 por encima de la tasa nacional.

De acuerdo a ranking nacional en el tema de robo de vehículos nuestro estado pasó de 4 mil 538 carpetas de investigación del 2019 a 4 mil 285 del 2020, para sumar 357 vehículos hurtado al mes, aunque representa una disminución del 6.20% y coloca en el por debajo de la media nacional al ubicarse en la posición 22.

El tema de robo a negocio, registró una disminución del 14.25%, cuando en el 2019 sumaron 7 mil 297 procesos de investigación, para el 2020 se totalizaron 6 mil 299, cidra que mantiene a Guanajuato por encima de la media nacional y los ubicar en el sitio 9 en el ranking nacional. Dicho en otras palabras, en promedio al día se cometieron 17 delitos de este tipo.

El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas consideró, hay mejoras en las acciones que lleva la Fiscalía General en el estado de Guanajuato, “sí es necesario a recurrir a otro tipo de estrategias en virtud de las limitantes en cuanto a l tema de recursos presupuestales que siempre son insuficientes, yo creo que a la Fiscalía, si debe hacer un reconocimiento al aumento de la violencia es importante y que reconozca sus deficiencias en términos precisamente en el control territorial”.

“Reconocemos el esfuerzo que se ha llevado Guanajuato que cuenta probablemente con una de las mejores tres fiscalías del país en términos de capacitación, tecnología y procesos, aunque no ha logrado impactar en beneficio de los ciudadanos al no lograr mejorar otras partes que se siguen perdiendo los municipios, pues se sigue dependiendo los estados”, agregó.

No puede haber una estrategia exitosa si no hay una colaboración profunda entre la federación, las entidades, no sólo Guanajuato y los municipios, decir necesitamos construir una estrategia desde lo local, porque si bien Guanajuato tiene una penetración delincuencia organizada, es importante señalar que lo que vive León no es lo que vivo Celaya, tenemos problemas de comprensión de lectura, en México ser policía no es aspiracional, no es una profesión honrosa y la debemos de volver una profesión aspiracional.