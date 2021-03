Covid-19 le quita a su madre; rescata a su suegra

Silao, Gto.- Luego de haber perdido a su madre por Covid-19, Lilia fue a sacar una ficha para proteger a su suegra de esa enfermedad, pues hubiera deseado haber tenido el biológico a tiempo para que su mamá se hubiera salvado.

“Esta enfermedad es mala, mi mamá se acaba de morir hace poco de eso y pues está bien que llegue la vacuna para que muchas personas se puedan salvar“, comentó Lilia.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local [GALERÍA] Vacuna en Silao no tiene límite

Desde las 8:30 de la mañana Lilia se acercó al Centro de Salud de la colonia Nuevo México en Silao para apuntar a la mamá de su esposo, con 93 años, misma que ya no puede acudir por su cuenta debido a que se encuentra débil y en silla de ruedas.

Lilia dijo que las personas que puedan aplicarse el biológico lo hagan a tiempo, porque la enfermedad es bastante dañina, ya que le arrebató la vida de su mamá, por lo que hubiera deseado que la vacuna llegará antes.

“Que se pongan las vacunas para que más personas se puedan salvar, porque hay personas que no tuvieron la oportunidad de prevenir”, finalizó.

Agradecida y emocionada

Con la esperanza de estar más cerca de la vacuna contra covid-19, Ma. De la Luz Rodríguez se encuentra agradecida por que la vacuna ya se encuentre más cerca de su comunidad, pues es una buena oportunidad para proteger su salud.

“Me siento bien, feliz de que nos llegó la vacuna, es emocionante claro”, comentó

Con el turno 246 en la fila, la espera se va acortando para la señora Ma. De la Luz, pues desde que llegó se sintió bien atendida y orientada para recibir su vacuna contra Covid-19, así como también se acercó con todos sus papeles, “Traigo todos mis documentos, nos están pidiendo la CURP y la credencial”, dijo.

Agregó que la fe en Dios es lo más importante y que solo él sabe por qué pasan las cosas, pues jamás pensó que en Silao se fueran a repartir las vacunas, por lo que desde su comunidad San Miguel Arenal, se dio cita al Centro de Salud Nuevo México desde muy temprano.

Con energía y ganas de vivir

El señor Pedro Zaragoza Miranda, de 77 años de edad originario de Comanjilla dijo tener mucha energía y salud y para tener más está interesado en que lo vacunen.

“Ya tengo 77 años y yo no descanso, casi no me siento y ando muy bien, tengo más de 20 años que no me da la gripa”, señaló.

Pese a que la vacuna de Covid-19 ya está disponible en su comunidad por los próximos días, no le fue posible alcanzar una ficha para aplicarse el biológico, sin embargo dijo que otro día estará pendiente de llegar temprano para sí alcanzar.

Señaló que mucha gente llegó de la ciudad de León y que mucha gente de la comunidad no pudo ser vacunada, sin embargo señaló que si es por salud, pues todos son bienvenidos a su comunidad. “Si es por el bien de la salud que vengan las que vengan”, dijo.

El señor Pedro Zaragoza mencionó que tristemente su esposa no puede ir a colocarse la vacuna, ya que tiene 13 años indispuesta debido a una delicada enfermedad, sin embargo señaló que verá la forma de llevarla a la vacuna.

La motivan sus hijos y nietos

Con la esperanza de vivir unos años más, la señora María Zaragoza Miranda de 80 años, acudió a recibir la vacuna contra Covid-19, en el centro de salud Comanjilla desde las 8 de la mañana.

“Bien contenta, primero Dios nos ayude y estamos con valor y ya ni modo el creador del cielo nos va a ayudar”, comentó.

Dijo que se siente contenta con la vida por poder aplicarse una vacuna que la proteja del virus Sars-Cov-2 y así seguir disfrutando de sus 8 hijos y sus más de 20 nietos, mismos que la impulsaron a acudir por su biológico.

“Me dijeron ándele ma’, vaya para que primero Dios nos ayude, a vivir unos pocos años más”, dijo.