Covid-19: Guanajuato sólo aplicará vacunas avaladas por la OMS

León, Gto., (OEM-Informex).- El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, declaró que en Guanajuato sólo se aplicarán vacunas contra Covid-19 en octubre, que estén avaladas por la



➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El médico enfatizó que la vacuna cubana Abdala y la mexicana Patria no cuentan con estudios internacionales que avalen su seguridad y eficacia para ser aplicada a los mexicanos.

“Tiene que ser una vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud, esperemos no sea la cubana y no hay disponible todavía, incluso la que se estuvo aplicando en México la información fue reservada, y lo que sabemos es que fueron por donaciones de organizaciones internacionales en la cual intervino la Organización Panamericana de la Salud, pero lamentablemente no hay forma de comprarla”.

Te puede interesar: Tras el término de la pandemia, el médico Alejandro Macías dijo que hay lecciones que aprender

Así lo dijo, tras el anuncio que realizó el subsecretario de Salud Federal Hugo López Gatell quien manifestó este martes en la rueda de prensa desde Palacio Nacional, que en octubre se iniciará la campaña de aplicación de la vacuna contra el Covid-19 a la par de la campaña contra la influenza, en la cual se busca reforzar con la aplicación de la vacuna únicamente a la población mayor de 18 años.

“Estamos esperando que llegue una vacuna que esté aprobada por la Organización Mundial de la Salud, la federación no ha reunido a los secretarios de salud del país para podernos decir específicamente cuál sería la marca de la vacuna y cuándo llegará, ojalá y esperemos que llegue en el mes de octubre y que empecemos a vacunar tanto de Covid como de influenza, ya que el comportamiento estacional es muy similar en ambas enfermedades”.

Añadió que se busca aplicar refuerzos a las personas más vulnerables como son los adultos mayores y las mujeres embarazadas, al personal de salud que va a estar atendiendo los casos que lleguen en los servicios médicos.

Sobre la vacuna mexicana Patria manifestó que se tiene que revisar bien si se re configuró, “sabemos que hay reingeniería, se está aplicando nanotecnología, pero cuando tengamos la suficiente evidencia científica y la certeza qué es segura para la población guanajuatense, la estaremos aplicando cómo lo hicimos con las 11 millones de vacunas que aplicamos, insisto, todavía no sabemos mucho de la vacuna mexicana, me gustaría tener más información como sí la tenemos de otras vacunas que se producen en el mundo y que se aplican con bastante seguridad”

Por fortuna, Díaz dijo que no existe un alto riesgo de muerte para las personas que no tengan el refuerzo de la vacuna en la próxima temporada invernal, pues con las vacunas que se aplicaron en el 2021 y la infección natural, se presentó la inmunidad colectiva o de rebaño.

“Al principio éramos como recién nacidos que no teníamos anticuerpos y vimos lo que sucedió, le costó la vida a más de 15 mil guanajuatenses lamentablemente, pero ahora es un escenario diferente, a muchos ya les dio la infección otros fueron vacunados y los que piensan que no les ha dado, posiblemente sí les dio, pero no tuvieron contacto con la vacuna y la enfermedad fue muy sutil y leve”.

Recordó que las investigaciones del sector salud del estado arrojaron que más del 90% de la población guanajuatense ya tiene anticuerpos.

El covid llegó para quedarse y el virus tendrá un comportamiento estacional, seguirán siendo las personas más vulnerables quienes deberán tener más precauciones como son los adultos mayores de 65 años, los enfermos de hipertensión, diabetes, cáncer y alguna otra comorbilidad, además de las mujeres embarazadas y el personal de salud, son los grupos vulnerables”, concluyó.