Reconocen al médico Alejandro Macías por aportaciones por cobertura Covid-19

León, Gto.- Durante la entrega de su reconocimiento "Soy de León" por parte de la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez, el doctor y catedrático Alejandro Ernesto Macías Hernández, pieza clave en aportar información valiosa del Covid-19 durante la pandemia, mandó un mensaje alentador: “lo peor ya pasó”.

“Hemos vivido situaciones muy difíciles, lo dijo la alcaldesa, creo que dentro de toda esa dificultad lo peor ya pasó, pero eso no quiere decir que hay que echarnos a descansar, hay mucho que aprender, sobre todo las lecciones de lo que pudo haber sido mejor para que no se nos muriera tanta gente, me refiero en la República, no sólo aquí en la ciudad”, comentó.

El doctor es egresado de la Universidad de Guanajuato, recordó que fue educado entre las picas curtidoras y agradeció profundamente a sus padres, esposa e hijos por todo el apoyo brindado durante su trayectoria.

“León me dio todo, un lugar para crecer, para jugar, soy un orgulloso egresado de la clase media leonesa, tuvo el mejor medio para desarrollarme, siempre me dio todo lo que tenemos todos para desarrollar nuestras capacidades”, agregó.

Sin embargo, el cirujano e investigador dijo que el problema de salud pública no ha terminado. A tres años de distancia de los primeros contagios en Guanajuato, comentó que el gobierno federal tiene mucho que aprender como garantizar las terapias intensivas y mejorar la relación con los productores de oxigeno medicina.

También fue enfático en decir que tienen que volver a producir vacunas.

“México es un gran productor de vacunas y lo dejamos de hacer pro desgracia, pero la vacuna mexicana la de polio estaba en todo el mundo, aquí se hacían esquemas de los estudios de tuberculosis que se hacía en todo el mundo, tenemos que dar mucho más”, agregó.

Dijo que si bien el gobierno federal recibió una situación difícil hubo muchas cosas que se pudieron hacer mejor y otras evitar como la politización de la problemática en específico de situaciones específicas como el uso del cubrebocas.

