Concluye pandemia en Guanajuato con más de 15 mil muertos

Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciará el fin de la emergencia sanitaria tras la pandemia por el Covid-19, el secretario de Salud del estado, Daniel Díaz Martínez, dijo que Guanajuato cierra con más de 15 muertes.

Además explicó que en México se perdieron más de dos años de esperanza de vida, algo que no pasó en otras partes del mundo.

“Yo espero que las personas no tuviéramos esa memoria corta, pero sí que le diéramos más rápida y humanamente que se pueda dar vuelta a la página para poder reactivar la vida y recuperemos la esperanza de vida. México es uno de los países que perdió dos años de esperanza de vida, esto no pasó en ninguna otra parte del mundo por el manejo que se le dio” dijo.

Explicó que sin embargo de acuerdo a la medición que realizó City Banamex sobre el desempeño de las entidades federativas en México, posiciona a Guanajuato como el mejor estado que mejor manejó la pandemia por la tasa de letalidad y la transparencia de cómo se manejaron los datos, así como la disponibilidad de espacios y su personal.

El secretario de Salud dijo que si bien la OMS dio por terminada la pandemia, no significa que no haya ya casos de Covid-19 aunque el virus se está concentrado en las personas que por alguna razón no se vacunaron y adultos mayores que tienen algún factor de riesgo adicional.

También comentó que se aplicaron más de 11 millones de vacunas que hizo que las y los niños guanajuatenses regresaran a la escuela y la economía del estado.

“Es una enfermedad endémica que llegó para quedarse, que puede haber nuevas variantes y que tenemos que estar nosotros monitoreando para proteger a la población, las medidas que mitigan siguen vigentes como el lavado de manos” agregó.

A tres años de la llegada de covid a la entidad, dijo que los indicadores endémicos dictan que los guanajuatenses ya están en un lugar seguro.