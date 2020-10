Convoca Fox a panistas a estar unidos

El ex presidente Vicente Fox Quesada convocó a los panistas a mantenerse unidos ante las próximas elecciones.

En reunión virtual con militantes del Partido Acción Nacional de León, el ex presidente de México dijo que el partido tiene que ser generoso como nunca, y debe estar abierto a reconocer que candidaturas son las más convenientes para cada distrito.

Fox expresó que el bien común es una bandera obligada de todos los partidos y que para ganar las próximas elecciones, el PAN tiene buenos candidatos, aunque falta dejar de lado la soberbia.

“Hay algunos que los hacen con un interés muy personal, de llegar al poder, de treparse al carro”, comentó.

Dijo que Morena no debe obtener mayoría en el Congreso.

“No es el PAN, no es el PRI, no es el PRD, quienes van a tener mayoría en el Congreso, nadie va a tener mayoría en el Congreso”, vaticinó y agregó que la oposición debe estar unida.

“Generosidad, humildad, no sentir que nuestros chicharrones nada más truenan... ya llegará luego la presidencia de la república en la siguiente elección presidencial”.

El el presidente fue cuestionado sobre el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, del cual dijo “ha hecho un buen mandato; sin embargo, la seguridad sigue como un gran reto para el gobernador del estado de Guanajuato”.