Convoca Sedena abogados civiles a integrarse en áreas de Justicia Militar

Villagrán.-La Secretaría de la Defensa Nacional, emitió una convocatoria dirigida a profesionales del Derecho, hombres y mujeres, para integrarse a las diversas áreas de la Dirección de Justicia Militar, siempre y cuando cumplan con los requisitos que la institución contempla.

Al respecto y en rueda de prensa, el Lic. Oscar David Hernández Velázquez, agente del Ministerio Público en Irapuato, informó que esto es parte de un proceso de selección de las fuerzas armadas en el área de Justicia Militar del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, dirigido a los abogados civiles que quieran laborar en las fuerzas armadas.

Los mismos tendrán prestaciones y provechos para el desarrollo personal y de su familia, como son becas, servicio médico, salario base, como requisitos tienen que ser mexicanos por nacimiento, haber cumplido el Servicio Militar Nacional (SMN), tener buena salud, un índice determinado de mala corporal, agudeza visual con o sin anteojos, buena conducta, tener un modo honesto de vivir, no haber sido condenado por delito doloso y ni estar sujeto a proceso y mucho menos haber sido destituido de algún cuerpo de seguridad o de las propias fuerzas armadas.

También tener disponibilidad de cambiar de residencia, no tener tatuajes visibles, se admiten de no más de 10 por más de centímetros siempre y cuando no sean visibles con el uso del uniforme, tampoco ser permite perforaciones en el cuerpo.

Serán sujetos a evaluación médica, sicológica y de capacidad física

Los y las aspirantes deben tener una edad de entre 18 y 29 años con 11 meses y 29 días y tener la Licenciatura en Derecho, con título, cédula profesional y certificado de estudios.

Las mujeres deben tener un mínimo de estatura de 1.55 metros y los hombres de 1.63.

También se piden como requisitos el acta de nacimiento con una expedición no mayor a tres meses, un promedio de estudios mínimo de 8.0, INE, currículum, CURP, Certificado de no antecedentes penales vigente y certificado médico con ciertos requisitos.

La documentación, original y copia, debe entregarse en el plazo de 22 de Febrero al 22 de Abril en la Dirección de Justicia Militar en la ciudad de México, ubicada en Avenida Ejército, sin número, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la ciudad de México, de lunes a viernes en horario de las 9:00 a las 14:00 horas.

Comentó que la gente que sea aceptada tendrá un contrato de 5 años que podrá ser renovado y podrá ser asignado, de acuerdo a la necesidad de las plazas, a áreas como son: Dirección de Justicia Militar, Juzgados militares, Fiscalías militares, Unidad de Asuntos Jurídicos, Policía Militar, defensoría de Oficio, Dirección General de Derechos Humanos, etcétera, con posibilidad de ascender hasta generales.

Para quienes ingresan, comienzan con grado de subteniente con una percepción quincenal de 9,200 pesos, lo que se irá incrementado a medida que suban en el escalafón militar.

Causales de exclusión

Hernández Velázquez, informó que las causales para excluir a los aspirantes del examen de selección son, entre otras, que acuda con aliento alcohólico, bajo el influjo de algún estupefaciente, que se niegue a pasar el exámen médico, cultural o sicológico, o que se rehuse a entregar una muestra de orina para los exámenes.

Si son aceptados, se les hará un estudio complementario, si se rehúsan se excluyen, también es causal el llegar tarde a las pruebas porque ninguna es reprogramable, las evaluaciones se realizan en la Ciudad México, en el Campo Militar No.1 y en el Hospital Militar. Quien falsifique documentos también queda excluido,

Se refirió al caso de las mujeres aspirantes, si se encuentran en estado de embarazo, ya que podrán participar previo análisis médico y con una carta de responsiva con dos testigos.