Continúan robos a empresarios en carreteras colindantes entre Guanajuato y Jalisco

León, Gto.- Los robos a automovilistas, empresarios y transportistas no han cesado en las carreteras colindantes entre los estados de Guanajuato y de Jalisco. Pese a ello, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, declaró que los operativos en las vialidades donde se han registrado estos hechos delincuenciales continúan llevando a cabo.

A través de redes sociales, una ciudadana identificada como Brenda, denunció que el día miércoles, enviaron una grúa con un montacargas, de León a Guadalajara, pero sobre la carretera León-Aguascalientes, en el tramo de Tepatitlán, el operador y el vehículo fueron secuestrado.

La denunciante, detalló que el conductor fue liberado por la madrugada, brutalmente golpeado. Precisó que ya realizó las denuncias correspondientes y está en contacto con las autoridades de la Guardia Nacional, para recuperar su unidad y la carga.

Realice reporte al 911 y estoy en contacto con elementos de Guardia Nacional @GN_MEXICO_ @GN_Carreteras quienes han estado al pendiente, sin embargo exijo la intervención de las autoridades municipales y estatales para recuperar mi unidad y la carga. 3/4 — Brenda De la Mora (@bren_dlm) June 29, 2023

"Ayer mandamos un servicio de grúa con un montacargas de León a Guadalajara, Jalisco a la 01:00 pm. En el tramo de autopista Tepatitlán la grúa fue secuestrada junto con el operador. Hasta el momento no se ha localizado la unidad y hago un llamado al alcalde. El operador fue liberado por la madrugada y refiere que en el lugar en el que lo tuvieron secuestrado y donde fue brutalmente golpeado había presente elementos de policía municipal, además de más personas privadas de su libertad. Realice reporte al 911 y estoy en contacto con elementos de Guardia Nacional quienes han estado al pendiente, sin embargo exijo la intervención de las autoridades municipales y estatales para recuperar mi unidad y la carga. Así como la detención inmediata de todos los responsables y cómplices de estos atracos en la zona", detalló la ciudadana de nombre Brenda, a través de la red social Twitter.

Continúan los operativos

Al ser cuestionado sobre estos hechos delictivos, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca recalcó que los operativos en la zona continúan y que mantienen estrecha coordinación con las autoridades jaliscienses para brindar la seguridad necesaria en las carreteras.

"Ya llevamos varios operativos conjuntos en ese tramo, no lo he comentado ni me meto mucho al tema porque son detenciones realizada en Lagos, por la Secretaría de Seguridad de Jalisco, pero se han hecho varias detenciones, incluso la de un líder de un grupo dedicado a estos robos, se han asegurado armas, vehículos e incluso bodegas, seguimos en coordinación con ellos, para los operativos en estos tramos carreteros". Comentó.

El funcionario estatal, dijo que ambos estados están en disposición de seguir trabajando por la seguridad en la zona. "Y estamos insistiendo con Guardia Nacional, porque es jurisdicción federal para que ya de manera decidida, se incremente la presencia de elementos en la carretera", Finaliza Cabeza de Vaca.