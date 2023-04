Aumenta el robo a vehículos en carretera León - Lagos

En los últimos cuatro años, la violencia con la que roban autos ha aumentado, pues antes eran cristaleados los carros, ahora son asaltos a mano armada para quitar los vehículos.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

La carretera León-Lagos de Moreno, es una arteria bastante transitada, pues es la conexión a los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí y Jalisco.

Debido a la cantidad de carros que pasan por la zona, los robos a vehículos es más constante, de acuerdo con versión de los comerciantes de la zona, anteriormente, se escuchaba que “cristaleaban” uno o dos carros, ahora son robos completos del carro y con lujo de violencia.

A pesar de que se tiene la percepción de que es una carretera tranquila y que no hay muchos asaltos en la zona, los comerciantes aseguran que estos asaltos son de manera circunstanciales, pues al parecer detectan a sus víctimas desde León, o desde la ciudad de Lagos de Moreno y a mitad de la carretera son orillados a la fuerza para quitarles sus pertenencias y a veces hasta el automóvil.

Local En la León - Lagos, asaltos son focalizados contra automovilistas; empresarios detectan horarios y zonas

Oscar, Gerente de una tienda de conveniencia, asegura que hace cuatro años las circunstancias eran diferentes “Yo soy de San Luis, llegué hace cuatro años, si se oía que cristaleaban carros, pero en sí la zona siempre ha sido muy tranquila, nunca le han hecho nada a mi camioneta y eso que siempre la tengo ahí estacionada yo digo que los robos son circunstanciales en esta zona, por qué al parecer ya los vienen siguiendo desde León o Lagos y aquí solo terminan el robo, que ya vienen desde metros atrás.” señaló mientras despachaba la tienda.

Hace unos días, elementos de la Policía Estatal de Jalisco, detuvo a tres personas por el robo de autos en esa zona, a los que se les decomisó, dos armas de fuego y un automóvil de color gris, presuntamente cómo partícipes de una banda dedicada al robo de autos en la carretera mencionada.

Está detención provocó sorpresa y asombro entre los pobladores de las comunidades cercanas a la zona de la detención, pues ellos también aseguran que la zona es tranquila y que los robos han aumentado pues antes no se comentaba de robos por esos lugares aseguró el señor Don Luis Ortega, trabajador de mantenimiento de una casa de Villa de Reyes, “Si me di cuenta, si dicen que agarraron a unos robando carros, pero a mí en lo personal, afortunadamente y gracias a Dios, no me ha pasado nada”, señaló.

La carretera es constantemente vigilada por personal de La Policía Estatal de Jalisco y por Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, lo que aparenta una carretera segura.

Pero a pesar de este esfuerzo que se hace en dicha carretera, hace falta seguir trabajando en la detección de este tipo de bandas que se dedican al robo de vehículos en la zona.

Pues a pesar de que la gente tiene la percepción de ser una carretera segura, de manera circunstancial siguen siendo robados autos y cada vez con más lujo de violencia.