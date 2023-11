Ante sequía en Guanajuato, el gobierno del estado y diputados preparan plan de contingencia

León, Gto.- El gobierno de Guanajuato está trabajando un plan de contingencia en conjunto con un grupo de legisladores ante la sequía que se está viviendo en el estado, así lo mencionó el mandatario estatal, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Además, señaló que derivado de la misma situación, están apoyando con pipas cargadas de agua a algunos municipios que viven la complejidad del clima por la falta de lluvias en la entidad, sobre todo de sectores de industrias como el campo.

“He estado apoyando ahorita a los alcaldes para que compren pipas, por ejemplo, para llevar agua a las comunidades que puedan tener una escasez o algo, estamos preparándonos, estamos trabajando con los del campo, con los del maíz, con todos estamos trabajando, estamos ya por presentar el presupuesto y estamos viendo de qué manera junto con diputados armamos un plan de contingencia porque se espera una sequía importante”, dijo.

Detalló que este fue un año totalmente atípico que incluso sigue lloviendo como ocurrió este fin de semana cuando se pensaba que el ciclo de lluvias ya estaba cerrado. En este tenor, Rodríguez Vallejo comentó que no pueden confiarse y deben seguir trabajando.

Añadió que el plan de contingencia no es sólo para León sino para todo el estado y que en el caso de la capital del calzado se sumarán al proyecto que realice el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal).

“No es tanto el tema de las pipas y no sólo en León es todo porque hablar del agua no sólo es en León son los ciclos de riesgo, el ganado en el noreste, sí implica muchos temas, por eso el plan tiene que ser completo, no sólo el tema de León, que va a contar con nuestro apoyo indudablemente, SAPAL es una empresa muy profesional que nos sumaremos en el plan para poderlos apoyar con lo que haga falta y uno de esos remas es ver cómo garantizamos el abasto de agua”, agregó.

El gobernador dijo que a diferencia de León, los otros municipios no están acostumbrados al estiaje de agua y ese puede ser un problema que deberán enfrentar.