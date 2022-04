Consulta, desperdicio económico: Coparmex

León, Gto.- La consulta para la revocación de mandato promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador de acuerdo a experiencias anteriores, la probabilidad en la participación electoral será menor al 40%, lo que invalidaría la elección y debido a la situación económica de México, esos recursos podrían haberse destinado en compra de medicinas, apoyos a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) y proyectos que enseñen a la gente a desarrollar su economía y no dádivas, consideró Hector Rodríguez Velázquez, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (COPARMEX).

Mencionó que este proceso costará casi 4 mil millones de pesos, si fueran instaladas 162 mil casillas, pero se prevé que se instalen 57 casillas, que es una tercera parte, pero hay costos que se mantendrán.

Comentó que el origen de la consulta está contemplado en la Constitución a través de la Ley Federal de Revocación de Mandato, indica que debe ser convocada por el pueblo y no por el gobierno en turno.

Es un ejercicio libre y que cada persona tendrá la responsabilidad de participar o no, y elegir en base a la información que cada quien tenga.

Informó que en las elecciones para presidente hay gran participación, pero baja cuandoes para gobernadores, alcaldes y diputados, “de los dos ejercicios de participación ciudadana, una fue para la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, que no lo organizó el Instituto Nacional Electoral (INE) y se tomó la decisión como se quiso y la última fue para juzgar a los ex presidentes, pero la participación fue mínima, no llegó al 40%”.

El INE tuvo que imprimir el total de las boletas del padrón electoral y otras más por seguridad, la inversión fue grande y el presupuesto limitado, que el mismo Gobierno Federal y los diputados recortaron.

Desgaste económico y social

Mencionó que los fondos son del presupuesto del Gobierno Federal, que tiene responsabilidad de asignar a organismos como el (INE) y son de los impuestos de la gente.

Destacó que debe proteger al INE que tiene la responsabilidad de promoción de la consulta ciudadana, pero sus trabajadores tienen preparación y perfiles específicos que han llevado a cabo un proceso que funciona, “pero como se quiere manejar es como si en la sala de espera se va a hacer una votación para saber quien opera al paciente que está en quirófano y no es así”.

Dijo que la mayoría de la gente quiere que el Gobierno Federal trabaje bien, haga las cosas con base en una planeación y una proyección, buscando el bien común, que se fortalezcan las instituciones y que al INE no lo vayan a debilitar, porque garantiza la democracia del país.