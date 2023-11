Conoce a Óscar Nova, dueño de los restaurantes “El Gaucho Tradicional”

Óscar Nova de 63 años nacido en León, Guanajuato, graduado de la carrera de Medicina, quien llegó a segundo año de gineco obstetricia, llegó a la industria restaurantera por accidente, tras la muerte de su padre, su hermano Roberto y él tuvieron que entrar al negocio.

Local "Della Nonna”, el nuevo restaurante de la familia de “El Gaucho”

Su Padre Óscar Nova de nacionalidad Argentina, quien fue jugador del Club León en el año de 1953 como defensor de primera línea, campeón de Liga, copa y campeón de campeones. Fundó en el año de 1958 junto a su socio el primer Gaucho, ubicado en Calzada. Cumplirá el próximo 23 de enero 66 años de existencia.

Óscar Nova es dueño y administrador de los restaurantes: Gaucho Tradicional Calzada, Gaucho Tradicional Palmas, Gaucho Tradicional Pilarica, Della Nonna, Corazón de Alcachofa, Hoyo 19 y la cafetería del Club Campestre.

Tras el éxito de Óscar en la industria gastronómica, Nova no se conforma, siendo que tiene aún más aspiraciones a futuro.

“Este negocio forma parte de nuestras vidas, no me esclaviza pero me mantiene atado un poco, mis planes a futuro son verme con un poco más de libertad, veo que mis hijos tienen la capacidad de sacarnos adelante, así que cuando eso pase, disfrutaré de la vida viajando un poco más”, dijo el restaurantero.

Su madre Dora Antolini, nacida en Italia, “carismática, dulce, cariñosa, afectiva y, quien alguna que otra vez, nos daba un golpecito en la cabeza, era realmente especial, ella era cocinera, tenía un sazón increíble", recuerda Óscar.

Para Óscar Nova, un restaurante no sólo se abre por dinero, es una pasión la que acompaña a este giro de negocio. “Tengo conocidos que han hecho el intento de poner restaurantes, yo les pregunto ¿estás seguro de lo que quieres?

Porque un restaurante no sólo lo tiene que ver como un ingreso, de verdad lo tienes que querer, es algo que tienes que disfrutar, a la clientela le encanta ver al dueño del negocio, saludarlo, se siente bien ver cómo los clientes de hace mucho tiempo vienen con una persona nueva hasta te lo presentan con gusto, -mira, te presento al dueño-, es importante también para los clientes que nosotros estemos siempre al pendiente de lo que sucede en todo momento”, declaró Óscar Nova.

Además, Óscar resaltó su amor por la ciudad de León, Guanajuato. “Yo vivo muy feliz y muy a gusto en León, puede haber ciudades más bonitas o más feas que León , pero a final de cuentas cada quien hace suya a la ciudad y la ciudad nos hace a uno, yo les agradezco a los leoneses que nos han seguido durante todos estos años, sobre todo por recibir en aquel entonces a mi papá y a mi mamá como extranjeros, fueron tan cálidos que mi papá decidió establecer a León como su residencia, esta ciudad significa mucho para nuestra familia”, mencionó el señor Nova.

Su definición de Éxito

Para Óscar, el éxito es algo que se da por añadidura mientras se está viviendo. “Si mido mi éxito por felicidad y trabajo, soy exitoso, pero si lo mido por la mansión o el coche que pueda tener, entonces no soy exitoso, vivo muy bien pero no vivo en los excesos, todo es el enfoque que le des al éxito, vida tenemos sólo una y el éxito es lo que te quede de vida es estar bien, en paz, tranquilo, para mi eso es el éxito.





La clave del éxito en sus Restaurantes

Mucha gente evalúa los restaurantes mediante estrellas Michelin, es importante la calificación que te da la gente, pero para mí lo realmente valioso es el servicio como número uno, yo trato de que mis colaboradores oferten su mejor servicio, el cliente se tiene que ir contento, hasta la comida puede ser más o menos buena, pero el cliente la va a disfrutar más si está siendo bien atendido”.





Su mensaje a las nuevas generaciones

“El consejo más importante que yo les daría es dedicarse a lo que te gusta, no a lo que te deje más dinero, hazlo con gusto, disciplina y pasión”, aconsejó Óscar.

La cocina Italiana

La comida italiana es la favorita de Óscar, además de disfrutarla, también es un apasionado por la cocina, disfruta de combinar especias cómo: albahaca, romero, orégano, entre otros. “Es algo que tengo penetrado en mis sentidos, era lo que cocinaba mi madre”, concluyó Óscar Nova.