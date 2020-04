Congreso Local abierto para revisar una nueva deuda pública

GUANAJUATO, Gto, (OEM -Infomex). –La presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización en el Congreso Local, Alejandra Gutiérrez Campos dijo que están abiertos a la posibilidad de que se contrate una nueva línea de crédito por parte del gobierno estatal que encabeza Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

En entrevista la legisladora señaló que derivado de la contingencia por COVID-19, el ejecutivo estatal, tendría la decisión de contraer una nueva deuda que permita dar solución a temas relacionados con el virus.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Reitera alcalde llamado a quedarse en casa

Sin embargo, puntualizó que se deben de buscar alternativas de manera integral, es decir revisar qué programas, cómo se hará que los empresarios salgan adelante y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

Gutiérrez Campos puntualizó que una de las limitantes que se tendrían son el tipo de crédito, ya que un empréstito tradicional tiene que ser para inversión pública productiva, es decir para obra y equipamiento para la propia obra, y no para programas.

“Una línea de crédito sería analizarla de manera muy detallada, primero porque ya tenemos una línea de crédito, y tenemos un tope atendiendo la Ley de disciplina financiera, entonces no podemos superar ese tope para este ejercicio, entonces ya serán condiciones diferentes para el siguiente año”, agregó.

La diputada del PAN, precisó que en todo caso si se solicitará una nueva línea de crédito tendría que ser para infraestructura, (que anteriormente la iba a pagar el estado) liberar el recurso de esa infraestructura para que pueda ser para programas.

“Es como quien dice, cambiar la bolsa, porque tú no puedes pagar del crédito programas y acciones, sino que tiene que ser básicamente para infraestructura, obra y equipamiento. Hay otra posibilidad de solicitud de crédito a corto plazo, para no incurrir en nada ilegal, ya que puede ser destinada a cualquier cosa, no necesariamente obra, pero tiene que ser pagadera a 12 meses y tiene reglas muy particulares”, añadió.

Alejandra Gutiérrez indicó que el aval del Congreso Local dependerá de la revisión de la solicitud de crédito, así como el destino de los recursos, ya que mencionó “siempre habrá cosas por hacer, pero hay que ver cuándo es el mejor momento”.

“Nos preocupa la situación que estamos viviendo todos, desde el mesero que se quedó sin trabajo, la persona que trabaja en una casa, de quien estaba en una empresa y se quedó sin empleo. Debemos de apoyar a generar fuentes de empleo y que además tengan un ingreso”.

Es de mencionar que el estado cuenta con el 15% de libre disposición, es decir 346 mil millones de pesos, cantidad ajustada dependiendo a la recaudación federal.