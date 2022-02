Confía SINTTIA y FESIIAAAN en decisión de trabajadores

León, Gto.- Pese a las incidencias que se presentaron al interior de la planta de General Motors (GM) en Silao durante el proceso de selección sindical, el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz (SINTTIA) y la Federación de Sindicatos Independientes de las Industrias Automotriz, Autopartes, Aeroespacial y del Neumático (FESIIAAAN), tienen plena confianza en que los colaboradores tomarán la mejor decisión, en pro de sus derechos.

Israel Cervantes, quien es líder de Generando Movimiento, ex trabajador de la planta en General Motors, fue quien comentó a El Sol de León que confía plenamente en los que decidan los trabajadores, ya que considera que no deben de ceder en su libertad y derecho.

“Creemos que va bien la votación, la demás gente votará con responsabilidad, tenemos confianza en que los trabajadores decidan por un sindicato que vea por ellos. La gente ya está consiente de qué es lo que se está jugando, si algunos están vendiendo su voto pues qué triste que estén vendiendo su dignidad, 500 pesos y al final de cuentas cuánto daño te va a generar esos 500 pesos”, mencionó.

De la misma manera la Federación de Sindicatos Independientes de las Industrias Automotriz, Autopartes, Aeroespacial y del Neumático (FESIIAAAN), comentó que estarán siempre apoyando la libertad sindical y contratación colectiva genuina en GM Silao.

“No debemos olvidar que previamente a esta votación ocurrieron incidentes, los más graves, las amenazas que recibieron las dirigentes del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz (SINTTIA). En especial, sobresale la advertencia hecha por personas que acudieron al domicilio de Alejandra Morales Reynoso, la secretaria general, para advertir que no debía presentarse a las votaciones ni a ningún otro integrante de su Comité”.

Reiteraron que se ha denunciado que los sindicatos que son parte de las centrales de la CTM o la CRO, sobre sus prácticas de siempre, intentando comprar los votos de la gente, tratando de engañarla, para que le den la espalda al SINTTIA.

“En la FESIIAAAN, nuestra convicción es que deben ser las y los trabajadores quienes deben autogestionarse, sin injerencia de la empresa, ni del gobierno, ni mucho menos de líderes corruptos. Por eso saludamos la amplia participación en las votaciones. Les decimos a nuestras compañeras y compañeros trabajadores de GM Silao, que hay que ir a votar y hay que defender la voluntad mayoritaria, la que legítimamente se exprese en este proceso”, se informó .

Destacaron que los derechos no se mendigan, se ejercen y se defienden, además indicaron que si fuera necesario volverían a estar pendiente de lo que ocurra con los trabajadores en otros procesos.

“Nuestra Federación estará siempre solidaria, como lo ha hecho hasta ahora y desde que inició esta lucha por la verdadera libertad sindical y la contratación colectiva genuina. Por eso, llamamos a no bajar la guardia, a seguir muy vigilantes y no caer en corruptelas ni en chantajes. Tenemos la confianza de que no será así, de que la mayoría de la base trabajadora en GM votará por una verdadera mejoría de sus condiciones laborales y de vida, por la democracia sindical, la rendición de cuentas, la transparencia y la defensa de los intereses de la clase trabajadora.