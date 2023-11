Luis Miguel en León, hay de dos sopas: o cambian de sede o bajan aforo: Ale Gutiérrez

León, Gto.- Ante la premura de la fecha para el concierto de Luis Miguel en León, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez dijo tener mano firme y aseguró que si no se cumple con toda la normativa por parte de los organizadores, no habrá permisos para la presentación de “El Sol” en la ciudad zapatera.

Y es que el tiempo para que los organizadores reúnan los requisitos que el municipio les pide también se está agotando. En ese tenor, Alejandra Gutiérrez dijo que es probable que en otras ciudades por la talla del artista puedan tomar otra tipo de decisiones, pero en León no será así.

“Yo he sido muy firme en esa posición y ha sido en todo momento, o cumplen con la normativa o no se dan los permisos y de eso no ha habido duda, yo creo que he sido bien bien clara y probablemente en otros lugares por la relevancia del artista se pueden dar más facilidades y tomar otras decisiones”.

“En el caso de León hemos sido bien firmes y bien decididos, es decir, que si cumplen con la normativa va y si no, no va y hay reglamentos que cumplir”, dijo.

Alejandra Gutiérrez añadió que de manera constante les han cambiando el acomodo y que incluso ante la solicitud de querer meter más de 16 mil personas al estadio Domingo Santana la respuesta oficial fue que cambiaran de sede, de lo contrario el aforo debe ser menor.

“Hay de dos sopas, si quieren vender más de 16 mil se cambian de recinto o entonces, el aforo debe de ser menor entonces, yo lo veo diferente”, agregó.

Explicó que estos trabajos los está realizando Protección Civil quien se mantiene en contacto con ellos y que ante todo está salvaguardando la seguridad de las personas por lo que no teme que se lleven el evento a otro lado.

“Nos han estado cambiando el acomodo y demás, y eso lo tiene que ver Protección Civil y han estado en contacto, el aforo que determinen Protección Civil se va a respetar, si es menor a lo que a ellos financieramente les da ya es otro tema, yo voy a respetar lo que corresponda porque por encima de cualquier evento debe de estar la seguridad a las y los leoneses”, aseguró.