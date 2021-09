Concientizan a médicos sobre protocolos técnicos para la atención de linfomas y leucemias en México

León, Gto.- En México es necesario mejorar los protocolos técnicos para la atención y tratamiento de linfomas y leucemias en México, sobre todo en la prioridad en el manejo de la salud pública por la contingencia a causa del Covid-19, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS), prevé un incremento del 60 por ciento en nuevos cánceres, así lo explicó Paulina Rosales Pérez, directora de Unidos, Asociación Pro Trasplante de Médula Ósea.

Hoy se conmemora el #DíaMundialDeLosLinfomas. Recordemos que en México hay 26 mil 901 personas con estos #CánceresHematológicos. ¡Por políticas públicas que mejoren su salud! #MiSaludMiDerecho@hematologo@BrendaAo01 pic.twitter.com/yfnf8r0kl7 — Unidos (@UnidosTMO) September 15, 2021

“La organización mundial de la salud prevé un incremento del 60 por ciento en nuevos cánceres en los próximos dos decenios, el monto mayor aproximado del 81 por ciento tendrá lugar en los países de ingresos bajos y medianos donde las tasas de supervivencia actualmente son muy bajas”, explicó durante una ponencia con expertos en enfermedades terminales de manera virtual.

Lamentablemente durante la pandemia por Covid-19 varios factores de atención se vieron afectados, en primer lugar las pruebas de diagnóstico fueron postergados o canceladas, gradualmente los centros de atención médica han ido retomando estás actividades, en segundo lugar los pacientes debieron continuar con sus tratamientos , ya que el omitir las terapias fue algo muy grave para analizarse individualmente.

Otro factor fue el riesgo de sufrir una infección más grave por coronavirus para quienes padecían linfomas y leucemias, ya que en general los pacientes deben vacunarse contra el virus Sars-Cov-2.

“Los linfomas y las leucemias se presentan principalmente en personas adultas o adultas mayores quienes si no reciben en primera línea un tratamiento adecuado suelen sufrir varias recaídas, lo que les afecta drásticamente a su salud física, mental, emocional y desde luego a su economía y a la de sus familiares”, agregó la especialista.

Luis Villela. Hematólogo del Hospital Fernando Ocaranza del ISSSTE de Hermosillo, Sonora, habló sobre el tema de la leucemia linfocítica crónica en México, misma que tiene una tasa de mortalidad del 7.2 por cada 100 mil habitantes, Guanajuato está en un por debajo de la media nacional con 6.2 por cada 100 mil habitantes, siendo todavía mayormente atendida la enfermedad en el estado.

El experto señaló que en México es necesario que los médicos tomen en cuenta por lo que varios mexicanos están pasando, pues al menos 71.5 millones de personas en el país no cuentan con acceso a la seguridad social pública, representando el 57.3 por ciento de la población, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

“Me gustaría invitarlos a que imaginemos cómo están viviendo las personas que sufren de algún cáncer hematológico, sobre todo aquellas que no tienen una seguridad social”, explicó Paulina Rosales Pérez.

A estas alturas de la contingencia sanitaria por el virus Sars-Cov-2, la intención es que se puedan reforzar los protocolos de atención a las personas que no tienen acceso a la seguridad social, pues el cáncer hoy en día no debería de ser una pena de muerte para nadie y lo que compete es priorizar la atención a enfermedades terminales no son por la Covid-19.

El tratamiento de linfomas y leucemias puede ser a través de quimioterapias, inmunoterapia, radioterapia, trasplante de médula ósea, todas dependiendo del tipo y subtipo de la enfermedad.