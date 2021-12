Con más de 100 elementos fuera, el reto será reponerlos: Sánchez Castellanos

León, Gto.- Con más de 100 elementos fuera de la Corporación Policiaca en León, el reto será reponer a los policías para que no se vea afectada la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, en la labor de vigilancia en la ciudad, comentó José Arturo Sánchez Castellanos, síndico del Ayuntamiento 2021 - 2024.

“Empezamos con 30 elementos y ahora ya van muchos más, ahí la problemática será el cómo los vamos a ir reponiendo, pues obviamente los elementos malos tienen que estar fuera no pueden estar adentro, aunque sean muchos, esperemos que no sea así, que confiamos en que no sea así, los que sean tienen que estar fuera y hay que reponerlos”, comentó para El Sol de León.

Explicó que la Corporación es muy dinámica y con más de 2 mil 500 elementos de seguridad, por lo que ha sido complicada la depuración de malos elementos que no deben estar dentro de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, ya que la mayoría son excelentes elementos y realmente están al cuidado de los leoneses.

Sánchez Castellanos informó que como parte de la reestructuración que está sucediendo en la Secretaría, la Academia de Policías está reforzando su entrenamiento a los nuevos cadetes de seguridad, además se están mejorando los filtros de aceptación y también extendiendo los periodos de capacitación, todo para que exista una mejor policía municipal y vial.

Local Por “traicionar” a León, dan de baja a 29 policías municipales

“La academia tiene sus propios requisitos y sus propios procedimientos, precisamente para evitar que lleguen elementos que no cumplan con el perfil, en la Academia hay suficientes filtros, desde la propia cartilla militar que necesitan todos los cadetes para poder manejar armas de fuego, ahí se depuran a varios, después hay cuestiones psicológicas, cuestiones de pruebas de antidoping, filtros que se establecen ahí”, explicó.

José Arturo Sánchez Castellanos, síndico del Ayuntamiento 2021 - 2024. Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

Cabe destacar que a partir del 01 de enero del 2021, los elementos de policía con menor salario cobrarán 18 mil 500 pesos, mientras que elementos de mayor rango también tendrán un incremento en su sueldo mensual, todo para dignificar su labor de servicio y protección ciudadana.

El primer síndico del Ayuntamiento 2021 - 2024, informó que a todos los elementos que se están dando de baja, se les están dando un seguimiento para evitar que se relacionen con el crimen organizado o comentan algún delito.

“Sí se les da un seguimiento, hay todo un expediente, un archivo de datos biométricos de los elementos, entonces para que eventualmente ellos sepan que en cualquier momento ellos pueden ser identificados”, finalizó.