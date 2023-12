¿Cómo son tratadas las personas en prisión preventiva? (CEPOL)

Un plato de comida al día, convivencia con presos de alta peligrosidad y una fría banca de concreto, es lo que viven las personas que caen a Cepol.

En el centro de detenciones y prisión preventiva, mejor conocido cómo “CEPOL” ubicado en Boulevard Las Torres, en la colonia Piletas lV, Según el Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León en su capítulo tercero “De la Detención y Sanción”.

Se detiene a las personas por cierto número de horas de acuerdo al delito o falta administrativa, desde la conducción bajo influencia de alcohol o drogas, discusión en vía pública, alteración del orden público, consumo de alcohol en la calle, delitos sexuales, hasta tráfico de drogas, secuestro u homicidio. Esto es dictado por un Juez Cívico, según el artículo número 21 Y 26 del reglamento.

Al menos eso es lo que las personas recién liberadas comentaron en entrevistas exclusivas realizadas por El Sol de León.

A unos metros de CEPOL, se encuentra una parada de camión, dónde los recién salidos esperan su ruta para regresar a casa después de pasar 8, 12, 16, 24 o no mayor a 36 horas dentro de los separos; son en su mayoría jóvenes de 20 a 35 años de edad, los que fueron registrados en las visitas a lo largo de la semana, quienes al salir, se colocan su abrigo, ponen las agujetas a sus tenis y ajustan nuevamente el cinturón en su pantalón para finalmente concluir su estadía en prisión.

Según la Secretaría de Seguridad Pública, Los separos de CEPOL cuentan con las condiciones básicas, adecuados para permanecer en prisión durante estadías cortas, ya que debido a su uso temporal, los detenidos permanecen un plazo máximo de 48 horas mientras están a la espera de ser llevados ante una autoridad judicial, ser multados o liberados.

A lo largo de su cumplimiento de horas, los presos se mantienen constantemente vigilados por las autoridades; elementos de la Policía Municipal de León.

A continuación, se presentará una variedad de declaraciones anónimas realizadas por las personas recién salidas.

El Proceso

Según el Reglamento de Policía, en su artículo 31, el secretario del juzgado cívico deberá levantar un recibo, detallando exhaustivamente la relación de los objetos y pertenencias recogidas, mismas que deberá firmar en conformidad el detenido.

“Nada más llegas, te registran, te hacen una revisión cualquiera, te hacen darles tus pertenencias y vas para la celda, te pasan lista dos veces, cada que cambia el turno”, contó el masculino de 28 años.

Además, mencionó que, “ahora en tiempos de frío, te dan dos cobijas, cuando es tiempo de calor es una sóla cobija y ya hasta en la noche, cuando te mandan a dormir, pero no creas que en una cama y con almohada, vas pal suelo”.

“Lo mejor es conocer gente rápido, por que luego casi ni puedes dormir, quieras que no estás con puro delincuente ahí adentro y quien sabe que te puedan hacer, a mi luego luego se me pegaron unos morros, que entraron por andar pisteando en la calle, ya cuando se fueron me agradecieron por ser su compañía, luego conocí a otro que en ese mismo ratito se lo llevaron, me dijo que acababa de matar a su esposa, imagino que lo trasladaron al penal”, expresó un ex reo de 50 años.

En el artículo 32 del Reglamento de Policía y Vialidad, se presume que el juez cívico determinará la sanción en cada caso concreto, tomando en cuenta para su resolución, la naturaleza y las consecuencias individuales y sociales de la falta.





La hora de la comida

En el artículo 82 del Reglamento de Policía y Vialidad para el municipio de León, Guanajuato, “La alimentación para las personas que se encuentren detenidas en las áreas de reclusión, se proporcionará de acuerdo a la programación establecida administrativamente la cual deberá ser tres veces al día.

Un joven de 20 años relató que, “lo malo de aquí es la comida, no importa cuanto tiempo estés adentro, sólo te dan una vez al día si te va bien, yo estuve 16 horas y no recibí nada de alimento, los que se avientan las 48 horas, imagínate, sólo les dan dos comidas”.

“Yo cuando estuve me dieron sopa y una torta, no me llené pero pues creo que es parte del castigo”, expresó un adulto de 32 años de edad.

“A nosotros nos tocó que pasaran con una cubeta llena de frijoles, a cada quien le dieron su plato con unas tortillas y nos iban sirviendo con un vaso de plástico a cada quien nuestra porción, yo no pude comer nada, si me dio asco, pero hay unos que hasta andan pidiendo doble, de que ya andan bien acostumbrados a caer aquí”, fue lo que confesó un grupo de tres amigos jóvenes.

Los Policías

Según el artículo 16 del Reglamento de Policía, cada oficial deberá portar un gafete, con su nombre, rango, número de elemento y fotografía que a la vista los identifique plenamente con excepción de aquellos que por comisión expresa, se les autorice lo contrario.

Uno de los recién salidos dijo: “aquí lo único malo son los policías, pero los que andan afuera, los que andan levantando gente, hay veces que uno sin traer nada de broncas, nada que nos comprometa, ellos mismos te siembran algo para que te quedes ahuevo, una vez me pusieron que supuestamente traía marihuana, en la que sí estuvo más cabrón fue en la que me pusieron 20 piedras y yo realmente estaba limpio”.

“Hay de todo, unos que si se portan chido, pero hay otros mamones que ya con que les hables de wey, se ponen mamones, otros que te siguen el pedo, pero en general yo creo que por más o menos mamones que sean tienen que mostrarse cómo la máxima autoridad, es uno el que se gana que le anden cagando el palo”, mencionó el anónimo de 28 años.





¿Cómo consideran los ex presos el castigo?

Según el artículo 77 del Reglamento Municipal de Policía y Vialidad, Cuando algún detenido presente conducta agresiva o violenta y afecte la tranquilidad y buen comportamiento de los demás, el coordinador de custodia tomará las medidas de seguridad que se consideren necesarias, garantizando los derechos del detenido y de los demás internos.

“Depende la situación, si la cagas es bien merecido, pero si eres una persona tranquila que no se mete en problemas con nada, ahí si no está muy justo, es un buen lugar para reflexionar y no andar de desmadroso, pero eso si, ya cuando caes, lo mejor es portarse bien, por que luego hay banda que todavía llega bien alterada, mentando la madre a los custodios, generalmente son los que vienen bien drogados los que andan haciéndola de pedo, a esos si les toca de menos unos sapes, por una parte eso está mal, pero por otra parte está bien, por que hay gente muy manchada y los polis tienen que demostrar autoridad, más que nada para mantener el orden”, relató un ciudadano que estuvo dentro durante 16 horas.

“Me trataron bien, nadie se pasó conmigo, los policías mantienen a todos tranquilos, si te portas bien no te tratan mal, eso sí, cuando les preguntas algo si son medio sangrones para contestarte, varias personas si dicen que te tratan mal, pero eso es con los más mal portados, los que llegan ofendiendo, eso no va, yo llegué, no dije nada y eso que me aventé 24 horas”, comentó el joven de 18 años.





Las Experiencias

Uno de los ex convictos de aproximadamente 30 años relató: “Antes era bien borrachote y a cada rato caía, algunos de los policías de mi colonia ya me conocen, por eso mejor les corro, hay unos polis que ya están acostumbrados a que la gente las da dinero para que no los suban entonces son pasados de lanza y nomás te andan pidiendo feria, pero a pesar de ya haber estado varias veces, uno no se acostumbra a esto, la semana pasada te digo que les corrí, desde la esquina hasta mi casa, hoy estoy aquí por esa vez que me les fui, yo iba caminando con mi esposa y mis hijas, ya sin tomar y sin hacer nada, llegaron y dijeron -Ah mira quien es- hasta mi esposa les preguntó -¿por qué se lo van a llevar si no está haciendo nada?- y ellos les respondieron -pues ahorita no pero la semana pasada que tal-, y ya, me subieron, ni pedo”.

“A mi me metieron por 8 horas por Discusión o Alteración del Orden Público, fue por metiche realmente, así que no me quejo, aprendí de mi castigo, sobre todo a no meterme dónde no me importa, ví a un tránsito cometiendo una injusticia, detuvieron a un wey en una moto, él no venía haciendo nada, yo venía caminando, ya tenía un rato viéndolo de lejos, el tránsito se le cerró de una manera muy agresiva y lo paró, al intentar abogar por el, me terminaron subiendo a mi también”, contó el joven de 19 años.





¿Detenciones injustas?

En las diversas entrevistas, algunos de los liberados coincidieron en un factor que ellos mismos no se pudieron explicar, las detenciones injustificadas.

“La mayoría de mis detenciones siempre son igual, me paran, me revisan y aunque no traiga nada, me suben de todos modos, ya me ha pasado un buen de veces, esta vez me dijeron que fue porque andaba tirando basura pero yo sólo estaba caminando, no sé por que lo hagan pero ya son varias veces que me suben sin hacer nada, yo hago artesanías, no traía nada, sólo llegaron y me subieron, que supuestamente había llegado un reporte, ya platicando adentro con algunos de los que conoces, coincide que también los meten de la nada, no sé si les pidan una cuota o un porcentaje de detenciones y les vale madre, te suben así por nada”, fue la experiencia del masculino recién salido.

Ante una supuesta detención Injustificada, según el Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio De León, en su artículo 29 “Detención Injustificada”. En caso de que un policía o agente de vialidad practique una detención injustificada, se informará al titular de la corporación que corresponda para que se proceda conforme al procedimiento disciplinario correspondiente.

En caso de Abuso

El Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato, en su Artículo 159, establece que a los policías o agentes de vialidad que violen lo preceptuado en el reglamento o que, en su aplicación, cometan actos indebidos como remitir a un conductor ante un juez cívico sin una infracción de tránsito justificada o remitir un vehículo a la pensión sin causa justificada, se les aplicarán las sanciones correspondientes. Además, los particulares tienen la opción de acudir a las instancias correspondientes para denunciar presuntos actos ilícitos o irregularidades cometidos por las autoridades.