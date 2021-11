Pagan sus multas con servicio comunitario

León, Gto.- Un total de 16 mil 457 ciudadanos que han cometido una falta de tránsito o una falta administrativa, han pagado su multa con servicio a favor de la comunidad.

Según los datos proporcionados por la Secretaria de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, las 16 mil 457 personas que solicitaron la prerrogativa, fueron 16 mil 122 personas por alguna falta de tránsito y 335 por falta administrativa.

Algunos no cumplen

Del total de las personas por falta de tránsito, un total de 13 mil 595 personas ya cumplieron con las actividades asignadas, 137 están en proceso, 766 no cumplieron, 977 están pendientes y 647 personas optaron por pagar en efectivo.

Mientras que, de las 335 personas por falta administrativa: 233 personas cumplieron, 98 no cumplieron y 4 están pendientes.

Algunos de los lugares en los que se pueden realizar actividades en favor de la ciudadanía son: Fundación Animare, Banco de Alimentos, Biblioteca Central Estatal, Patronato de Bomberos, Comude, Cuartel de Policía, Gimnasio Municipal, Dirección de Medio Ambiente, Parque Metropolitano, Dirección de Movilidad, entre otras.

Al cometer una infracción, las personas pueden pagarla en efectivo, cumplir horas de arresto o servicio comunitario.

El interesado en intercambiar el pago de la multa por servicio comunitario deberá presentarse durante los primeros 10 días hábiles a partir de la fecha de la multa ante el Juez Cívico (Delegación Cepol Norte, Poniente y Oriente), para que le sea aplicado el descuento del 90 por ciento del total del valor de la multa, ahí el Juez determinará de acuerdo a la gravedad de la falta, las horas que deberá realizar el servicio.

Del día 11 al 20 a partir de la fecha de aplicación de la multa, se le realizará un descuento del 75 por ciento del valor total y del 21 al día 30 a partir de la fecha de la multa, se le hará un descuento del 50 por ciento del valor total, el resto será pagado en efectivo en ventanilla de Tesorería.

Si la multa no supera las 18 UMA´S (Unidad de Medida y Actualización), es decir, si no supera la cantidad de 1 mil 613.16 pesos, solo tendrá los primeros 10 días para hacer válido el descuento del cien por ciento del valor de la multa a cambio de servicio comunitario, a partir del día 11 ya no se le concederá el beneficio de realizar servicio en favor de la ciudadanía.

Cabe destacar que, en la falta de tránsito, conducir en estado de ebriedad no aplica el servicio comunitario.