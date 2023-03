Comenzarán cierres en López Mateos

León Gto.- Mario Bravo Arrona, Secretario de Seguridad de León aseguró que ya se encuentra en coordinación con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), para comenzar con la disminución de carriles y cierre parcial del Adolfo López Mateos en el tramo del distribuidor Juan Pablo II hasta bulevar Mariano Escobedo.

Para agilizar la obra se trabajará en horarios diurnos y nocturnos en beneficio de toda la ciudadanía; y de manera directa de más de 153 mil vecinos de las colonias aledañas; ante estos horarios especiales, Policía Vial trabajará las 24 horas en que duren los trabajos de la dependencia.

“Va a haber horarios, principalmente en la noche, donde se va a cerrar prácticamente el López Mateos, nada más se va a quedar un carril para que sigan trabajando pero la intención es junto con sapal, policía vial, hay una coordinación para que no haya ningún problema. Vamos a tener ahí un conflicto vial, hay que reconocerlo, pero se está haciendo todo el proceso para que sea el menor problema para los ciudadanos”, señaló Bravo Arrona.

También señaló que no se corta la circulación en la zona, si no que se disminuye unos carriles y aunque no descartó que en ocasiones se tenga que cerrar todo el acceso al López Mateos, ante esto se estarán realizando desviaciones hacia el bulevar José María Morelos, Torres Landa e incluso desde el bulevar Delta.

Fue el pasado 13 de marzo en que SAPAL anunció obras de rehabilitación de drenaje sanitario en López Mateos donde se invertirán más de 23 millones de pesos, una obra que será por lo que resta del año, donde se sustituirán cerca de 800 metros viales de tuberías para evitar socavones.

Con estas acciones de mejora de red hidráulica, se busca mejorar la infraestructura sanitaria de la ciudad ya que esta actualmente es mayor a los 40 años, debido a esto suelen formarse fugas, mismas que dañan el subsuelo y causan hundimientos.

El director de SAPAL, Enrique De Haro Maldonado detalló que los materiales que se usarán para reemplazar la red antigua son más resistentes y se hace a través de una perforación sin zanja de 60 pulgadas, es decir, se instala la tubería de manera subterránea.

Donde además se sustituirán mil 500 metros de banquetas en ambas aceras del bulevar, que comprenden 6 mil 500 metros cuadrados de pavimento.

Por su parte, en su momento Cynthia Chávez Ríos, directora de Movilidad, explicó que son alrededor de 3 mil 800 vehículos los que circulan por hora sobre el bulevar López Mateos y para no afectar a más de 10 mil usuarios de transporte público en hora pico, se decidió cerrar temporalmente el paradero del SIT Cerrito de Jerez, y el de Julián de Obregón continuará con su servicio normal.

También se eliminarán varias vueltas a la izquierda en el tramo a intervenir, además de que se ajustarán algunos tiempos de la semaforización.