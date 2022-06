Colonos de León Uno no quieren ciclovía

León Gto.- Comerciantes, vecinos y ciclistas de la colonia León Uno, levantan la voz una vez más para que la ciclovía anunciada en las inmediaciones del bulevar Enrique Aranda Guedea, misma que incluirá 1.10 kilómetros, lo que comprende del tramo del bulevar José María Morelos a Juan Alonso de Torres.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Este medio realizó un recorrido por el bulevar Enrique Aranda Guedea para platicar con los vecinos y comerciantes sobre el próximo proyecto de ciclovía que se realizará sobre esta arteria vial, donde coincidieron al no estar de acuerdo con la realización de esta obra.

Durante nuestro recorrido, observamos que el pavimento del bulevar se encuentra pintado con la simulación de la ciclovía, misma que fue realizada por los vecinos y comerciantes, esto para demostrar las afectaciones que representa para los habitantes del lugar, la colocación de esta ciclovía.

Local Refuerzan estrategia social con tarjeta Guanajuato Contigo Sí

“Yo veo que no hace falta porque no es una calle ancha dónde trafiquen muchos carros, manejan lento, aquí no conviene que la pongan, no pasan muchas personas en bici, no es muy transitado por las bicicletas”, mencionó Irene Álvarez ciclista y vecina de la colonia.

Irene Álvarez. Foto: Francisco Meza | El Sol de León

Es de mencionar que de acuerdo con la licitación de la ciclovía, se pretende invertir 3.5 millones de pesos, el cual quedó detenido hasta que se definan las adecuaciones.

Además, los vecinos aseguran que la mayoría de los comerciantes dejan sus vehículos fuera de sus negocios y al no haber un estacionamiento cercano correrían el riesgo de estacionar sus automóviles, camionetas o motocicletas en lugares más lejanos, donde sean blanco fácil para los amantes de lo ajeno.

“Los perjudicados vamos a ser los que vivimos aquí, por qué ahora todos los que están rentando van a querer poner sus coches en las puertas de las casas, hubiera estacionamientos pues se estacionan, pero ahorita van a andar buscando las calles para meterse y pararse”, aseguró Juana Briseño, quien es vecina de la zona.

Juana Briseño. Foto: Francisco Meza | El Sol de León

También los comerciantes aseguraron que el bulevar es ocupado en su totalidad en días festivos como día de reyes, san Valentín, entre otros, donde cierran el bulevar para colocar una pequeña vendimia a lo largo del Enrique Aranda Guedea.

Por otra parte, José Eleuterio Juárez, quien frecuentemente pasa por la zona para dirigirse a su trabajo, aseguró que el gobierno municipal antes de realizar nuevas obras, debe de observar y dar mantenimiento a las que están sin terminar o tienen tiempo que no se les brinda atención.

José Eleuterio Juárez. Foto: Francisco Meza | El Sol de León

“Si van a hacer una ciclovía, que hagan ciclovía no los escalones que están en las ciclovías actuales, son puros escalones están unas losas arriba, están sin terminar y algunas zonas ni siquiera semaforizadas. Se han adornado mucho diciéndo que hicieron ciclovías, los impuestos que nos cuestan, yo he estado pagando impuestos muchos años y eso es un robo que le hacen al pueblo”, mencionó José Eleuterio.

“Es una ciudad muy trabajadora, todos los ciclistas andamos trabajando, yo ya tengo 70 años y aunque esté pensionado sigo trabajando y que no se dediquen a hacer casitas para los perros, que haga cosas para la gente, para los ciudadanos”, agregó José Eleuterio Juárez.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

Por toda la vialidad, se encuentran letreros y cartulinas en los que señalan su desacuerdo con la ciclovía, desde tiendas, panaderías, farmacias, hasta los tacos tienen en su exterior mensajes en contra de estas obras.

Desde hace más de una semana, comerciantes y vecinos han protestado en contra de la obra, la más reciente fue el pasado miércoles, donde un grupo de comerciantes con pancartas en mano acudieron al “miércoles ciudadano”, donde posteriormente sostuvieron una reunión de varias horas.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

En dicha reunión, el titular de Obra Pública, afirmó que acordaron dos mesas de trabajo para resolver el conflicto de los comerciantes semifijos que aún no han tramitado todos sus permisos y por supuesto la adecuación al proyecto para que no se vean afectados.