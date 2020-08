Cierran seis mil pequeños comercios en Guanajuato

León, Gto.- En el estado de Guanajuato, debido a la pandemia, han cerrado unos seis mil pequeños comercios, según estimaciones de la Alianza Nacional de Pequeños Comercios. La ley contra la comida chatarra pondría en jaque a 50 mil emprendedores más considera el coordinador de la Anpec, Cuahutémoc Rivera, quien explica que la legislación ya aprobada en Oaxaca y Tabasco, promueve la corrupción debido a las altas multas.

Cuauhtémoc Rivera, quien realiza movilizaciones en aquellas entidades del sur del país, para echar atrás la prohibición de venta a menores de comida chatarra, reconoce que en México hay un problema grave de obesidad, pero rechaza que los emprendedores sean los responsables de las muertes por Covid-19 de personas con diabetes o hipertensión.

“Guanajuato, esperemos que la gente sea pensante y que esta cruzada por eliminar ciertos productos no le llegue”, afirma.

En la entidad hay 57 mil pequeños comercios, de los cuales Celaya registra seis mil 500; León, 17 mil; Irapuato, seis mil y Salamanca, tres mil. De acuerdo con las estimaciones de la Anpec, han cerrado por la pandemia entre 10 y 12 % puntos de venta; en el país algo así como 150 mil; en Guanajuato, entre seis mil y ocho mil establecimientos. La razón fundamental, la caída de las ventas, a partir de marzo con la emergencia sanitaria.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Pavimentan calles de León

“Lo que hace a un comercio y a un comerciante vigente, es vender; si no vendes, cierras. Las ventas han caído porque hay mucho desempleo y precarización laboral. A la gente la están contratando pero con salarios de 30 % menos de lo que originalmente les pagaban.

La gente está en la desesperación, sobre todo los jóvenes que se quedaron endeudados: que abrieron un negocio y quebraron, los que compraron una o rentaron un departamento y tuvieron que malbaratar sus bienes… es la realidad millenial. No hay capacidad de compra”, asegura Rivera, vía telefónica.

Si con las pandemia los pequeños comerciantes vieron reducidas sus ganancias, “agrégale esta prohibición que trae el doctor Gatell (subsecretario de Salud federal) con su cruzada nacional para expiar culpas y con el síndrome de Poncio Pilatos; en gran bronca nos han metido”, comenta el líder nacional de estos comerciantes.

Otra consecuencia de la pandemia son las clases digitales. La actividad en las escuelas representa una derrama económica muy importante que también han dejado de percibir estos negocios. “Sin clases presenciales las ventas en los pequeños comercios cayeron estrepitosamente. No te compran leche,por ejemplo, igual que cuando van a clases”,

Rivera asegura que los mensajes que las autoridades emiten contra la comida chatarra son para desanimar a la ciudadanía a emprender. “¿Quién quiere exponerse a multas de esa magnitud? O ¿Cómo mantener tu negocio, si lo que más vendes no te lo van a permitir?”, se pregunta.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Autocinema en Poliforum

LA LEY

En Oaxaca primero y posteriormente en Tabasco se aprobó la Ley que prohíbe la venta de dulces, chocolates, papitas, refrescos y todo aquello considerado “comida chatarra”, a menores de 18 años.

Sin embargo, no restringe despachar estos productos a un mayor de edad para que se lo dé al menor. Las multas, explica Cuáhutemoc Rivera van de 90 mil a 180 mil pesos. El alto de las sanciones, presume, generarán corrupción.

MERCADO INFORMAL Y CORRUPCIÓN

“Lo que va a causar esta ley en los estados de Oaxaca y Tabasco, donde ya la aprobaron, es que fortalecerá el mercado informal porque el consumo excesivo de estos productos no va a desaparecer por esta ley; al contrario, el consumo se va a ir al mercado informal y ahí el mercado informal se está frotando las manos”.

Agrega que “muchos pequeños comercios se van a ver obligados a cerrar y se van a perder fuentes de empleo. La ley va a lograr que haya corrupción porque las legislaciones vienen con multas increíbles… nunca, en el pequeño comercio hay esa cantidad en ventas en un mes”, advierte.

El mensaje de las autoridades al pequeño comerciante, “al que está resistiendo a no cerrar por la presión del Covid-19 y que no trae dinero, es 'cierra'. ¿Quién va a poder pagar una multa de esas grandes? Los inspectores se van a dar vuelo cuando le digan que en tal lugar venden chocolates a niños de 15 años… se va a dejar venir la corrupción; va a proliferar”.





IRONÍA

Rivera dijo que “lo más dramático es que la ley dice que sí puedes vender estos productos con la presencia del padre de familia o tutor; entonces el padre va a pedir el chocolate, el refresco, la chatarra, se lo vendes, él lo paga e inmediatamente se lo da a su hijo menor de edad”.

“Es un insulto a los padres, porque además con ley o sin ley, corresponde a una cultura y a una posibilidad económica la alimentación. Lo cierto es que no tenemos dinero y tampoco tenemos una educación. El consumo se va a transformar en el país con campañas, con educación; no con decretos impositivos”, asegura,

Agrega que “si realmente les preocupa esto de la obesidad y la diabetes, entonces hagamos todo lo posible por educar a la población, por informar, por persuadir y no juzgarla, estigmatizar y prohibirle”.

EMPLEO EMERGENTE Y DESEMPLEO

En opinión del presidente de la Alianza, esta disposición es "un error que va a perjudicar la economía de la sociedad más de lo que ya está; va a haber más desempleo, más presión".

Indicó que "los pequeños comercios nacen como complemento de la economía familiar, en momentos de emergencia y ahorita les están quitando ese derecho a ser la luchita, en un momento muy inadecuado por lo que estamos pasando por el Covid-19".

Y arremetió contra los diputados oaxaqueños y tabasqueños. xaqueños. "Es muy lamentable que se esté legislando por consigna y que además se pretenda expandir esto por todo el país de una manera casi irracional, más por línea".





"Los legisladores no consultaron, no debatieron, no escucharon la voz de la sociedad. No tomaron en cuenta nada; legislaron de arriba abajo y legislaron una ley en negativo", afirmó.





DERECHOS Y PROHIBICIONES

Rivera aseguró que "hay una enorme paradoja, porque no se puede garantizar un derecho decretando una prohibición; en términos de jurisprudencia y de legislación, es una enorme paradoja. No puedes dar un derecho, decretando una prohibición. Es una aberración".





"Esta legislación parte del principio de que los menores de 18 años del país no tienen criterio, ni deben de tener derecho de elección. Entonces los estamos despersonalizando. El espíritu de la educación en México, desde maternal hasta superior es formar la personalidad del individuo para que tenga la capacidad de tomar las mejores decisiones posibles cuando sea ciudadano; esto es a partir de darle su espacio y reconocerlos como personas, apoyándolos en la construcción de su personalidad, de su carácter, de su capacidad para tomar decisiones e incluso para equivocarse y aprender de sus errores. Y con esto le estamos quitando su valioso derecho".





CULTURA Y SALARIO

Cuáhutemoc Rivera reconoce que “si bien es cierta la justificación de esta ley porque se apoya en el problema de la obesidad, que es la realidad que vive la juventud y el país y que también es un problema de salud pública,también debemos decir la verdad completa”.





Explica que “esto no sólo se debe al consumo de estos productos, sino al sedentarismo. En general, tenemos un estilo de vida muy inadecuado que corresponde a la pobreza que impera en el país, porque la gente no tiene horarios, ni hábitos correctos”.





“La gente no puede tener una vida correcta y ordenada; si tienes una vida desordenada es porque andas detrás de la chuleta, detrás del dinero; tienes que andar detrás del dinero todo el día. La gente se esfuerza mucho y no tiene tiempo para ir a comer a la casa o comer de una forma balanceada, con una sobremesa de 30 minutos... eso no se puede. La vida real es otra; es el combate por el ingreso y por llevar el sustento a la casa... es otra olimpiada y otro tipo de circunstancia”, afirmó.





Y lamentó que “ahora nos quieran endilgar que porque estamos con sobrepeso y con diabetes porque veníamos alimentándonos mal, porque tenemos el consumo excesivo de estos productos como tacos, tamales, tortas, el Covid-19 esté cobrando tantas vidas”.





Añade que “de las más de 60 mil muertes ahora nos quieran responsabilizar a nosotros de este asunto. La verdad no es correcto porque evidentemente lo que se busca es tapar el sol con un dedo. El manejo de la pandemia ha tenido graves errores, graves desaciertos. Habrá que ver al doctor Gatell cuando después la conciencia nacional le llamé a cuentas y lo responsabilice de lo que ha llevado por mal camino. Entonces, esta ley es una cortina de humo”.











CDMX, LA ESPERANZA

La esperanza que tienen los pequeños comerciantes o emprendedores para que la disposición de prohibir comida chatarra sea nacional es la decisión que se tome en la CdMx.

“Una voz crucial será la gobernadora de CdMx, la ciudad más importante del país. Ojalá y que no caiga en esta moda y así lo esperamos porque aunque pertenece al mismo partido no trabaja por consigna. Ojalá mande un mensaje de equilibrio.

Sin embargo, en días pasados, Claudia Sheinbaum, no descartó la posibilidad de implementarla y dijo que revisará y analizará el tema.

“El reflejo comercial de la Ciudad de México es impresionante, por eso la posición de la doctora Claudia Sheinbaum será un parteaguas… espero que ella entienda que no es así… ella ya ha mostrado cierta racionalidad en otros casos”.





CARACTERÍSTICAS DEL PEQUEÑO COMERCIO

Por lo general son negocios comunitarios, operado por las familias

Genera dos autoempleos por punto de venta

Tiene rostro de mujer de entre 40 y 50 años con nivel de escolaridad preparatoria

Es toda la fuerza urbana, conurbada, suburbana y rural donde la gente busca emprender de la forma más clara

Todas son tiendas de abarrotes pero venden otros productos. Ya no existe el comercio puro. “Le atoras a lo que se vende; lo que se puede vender, se vende: comida preparada, uniformes, ropa, zapatos, bolsas… todo lo que se mueva y lo que deje, según el criterio del comerciante”, indica Rivera.

“Se mueve lo que la gente te pide; interesa todo lo que el cliente pide y no todo mundo tiene la capacidad de emprender. El comerciante ´huele¨ y sabe lo que el cliente le pide y anda viendo qué más mete al negocio”.