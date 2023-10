Ante “pánico excesivo” de chinches en escuelas, SEG interviene con limpieza profunda

León, Gto.- El secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Hernández Meza, dijo que como parte de un proceso preventivo, las escuelas del estado tuvieron una limpieza profunda luego del pánico generalizado que hubo en algunas de ellas por la supuesta presencia de chinches.

El funcionario estatal señaló que sólo encontraron estos animales en ocho de las 25 instituciones educativas de donde recibieron reportes. Sólo en los casos positivos, se inició con un proceso de fumigación para terminar con las plagas.

“En términos generales lo que nosotros estamos haciendo fue un proceso de limpieza profunda y de tirar fierros viejos y lugares donde se acumula el agua y donde no hay limpieza e higiene suficiente, ese fue el proceso principal que hicimos, nosotros estamos focalizados principalmente a la higiene y eso fue lo que se estuvo trabajando muy fuerte con el apoyo de padres de familia”, dijo.

Durante las últimas semanas, escuelas de diferentes municipios del estado, principalmente de León y Guanajuato capital, reportaron la presencia de chinches por lo que las autoridades de Salud y Educación tuvieron que intervenir con una serie de protocolos para terminar con ellas.

Hernández Meza aseguró que ante el llamado de los padres de familia, acudieron a hacer las revisiones, pero en muchas de ellas no encontraron nada y sólo se trató de un “pánico excesivo”.

“Fueron 20, 25 escuelas que nos estuvieron llamando, fuimos y no había realmente nada, se hace un llamado a que no haya un pánico excesivo, sí hubo en algunas escuelas, pero realmente no estamos padeciendo de una situación general, son ocho nada más”, agregó.

Explicó que en muchas de ellas tuvieron que mover o tirar los muebles que ya no se usan ya que eso genera que se almacenen este tipo de animales o incluso roedores por lo que no son espacios higiénicos para los centros de estudios.