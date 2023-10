¿Plaga de chinches o psicosis colectiva?

En una entrevista concedida a MVS Noticias por el Doctor Alejandro Macías, reconocido experto en epidemiología y salud pública, abordó el tema de la preocupante supuesta aparición de chinches en la UNAM y en la Ciudad de México.

En dicha entrevista, el Doctor explica que a este fenómeno la gente lo describe como "una situación muy difícil" porque las han encontrado en diversos lugares como el transporte público, hoteles, cines, lugares públicos, incluso han hasta cerrado escuelas por supuestas chinches y esto crea una psicosis colectiva alrededor del mundo.

Sin embargo, el Dr. Macías explica que hay muchos tipos de chinches y siempre han coexistido con la población, como las "chinches de cama" o "bedbudgs" que son muy comunes, incluso hasta en los hoteles de lujo hay, afirma.

El Dr. Macías resalta que las bedbugs nunca han producido enfermedades en el ser humano a diferencia de otro tipo de insectos como mosquitos, piojos, pulgas o garrapatas.

"Hasta la fecha no se han descrito enfermedades por estas chinches, son una molestia pero no son un problema de salud pública, no hay que caer en pánico, siempre han existido", afirmó.

Respecto a la situación en la UNAM y la supuesta epidemia, el Dr. menciona que es más la psicosis colectiva y no es justificación cerrar escuelas porque alguien vio una o dos chinches. También advirtió que los insecticidas no funcionan, las fumigaciones lo único que hacen es matar insectos como las abejas pero a las chiches no les hace nada.

En vez de optar por fumigaciones, el experto sugirió emplear métodos más seguros y eficaces para combatir las chinches, como atacarlas directamente con calor.