Celebrará su 42° aniversario como payaso en el Zoo León

Los Payasos se encuentran de fiesta, este nueve de octubre la fiesta tomará como sede el parque Zoológico de León, donde se ofrecerá un show gratuito para toda la familia, como una forma de celebrar el 42 aniversario del Payaso Canica.

Enrique Zambrano Moreno, mejor conocido como el payaso Canica, se encuentra celebrando sus 42 años de carrera, tiempo que le ha traído un sin fin de experiencias, donde a pesar de los problemas no ha dejado de llevar alegría a chicos y grandes.

Durante más de cuarenta años Canica se ha dedicado a hacer feliz a los niños, él recuerda que sus hermanos, el payaso Talán (QEPD) y el payaso Tontolín, este último con 67 años de vida aún ejerce esta profesión.

“Es una descendencia de mis hermanos, recuerdo que fuimos llamados por la oficina de Payasos Asociados de aquí de León Guanajuato, ahí nos iniciamos con otros compañeros, aprendiendo de ellos también, una vez que aprendimos el arte del payaso, comenzamos a buscar cosas nuevas, cosas diferentes, porque el payaso tiene que estar evolucionando cada vez”, recordó Canica.

Con una motivación de los compañeros, Canica y sus hermanos fueron probando diversos vestuarios y maquillajes diferentes hasta encontrar uno que los identificara, conforme pasaba el tiempo los diálogos y las rutinas fueron cambiando, sin embargo, para Canica los eventos escolares eran sus favoritos.

“Me dedique a los eventos escolares mucho tiempo, ya ahorita por cuestiones de salud ya no lo puedo hacer, pero mis hijos el payaso Tornillito y Cachito ellos sí, yo ahora solo soy la cabeza, les enseño como mis hermanos me enseñaron esta profesión, aunque siempre les inculque la escuela y cuentan con sus estudios, ellos decidieron también ser payasos”, dijo.

Canica recordó que sus hijos desde muy pequeños mostraron una fascinación al momento en que se maquillaba y se preparaba para sus shows, sus hijos se ponían sus enormes zapatos de payaso y sus vestuarios, inclusive no dudaban en tomar el maquillaje y también imitar su maquillaje.

“Se pintaban agarraban mis maquillajes también y se fueron enseñando pero ellos solitos se fueron encaminando en el arte del payaso, claro conmigo de la mano, aunque ahora no puedo estar al cien por ciento con ellos, ahora ya trabajan sus propias fiestas infantiles, ya se independizaron de mí, al contrario ellos son los que ahora me llevan a mí a los eventos”, dijo Canica.

Con un maquillaje denominado como “Augusto”, es decir un maquillaje colorido, con una base en colores rosa, marrón claro o rojizo, siempre con una sonrisa, denotando esa felicidad que distingue a los payasos, con 42 años de carrera aún busca generar esa sonrisa a los niños.

“Yo empecé a la edad de cinco años actualmente tengo 22 años de payaso 27 de edad, empecé a los cinco años acompañando a mi papá a todos lados todos los eventos, y pues me siento orgulloso de seguir compartiendo escenarios con él y con mi hermano, somos una familia muy unida y es algo muy, muy bonito”, mencionó su hijo, el payaso Cachito.

Sus hijos coinciden que su principal motivación para convertirse en payasos fue su padre, el verlo todo el tiempo con una sonrisa a pesar de los problemas y el llevar la alegría y compartirla con los niños fue lo que los motivó para seguir sus pasos.

Las actividades de este 42 aniversario de carrera, comenzarán a las 12 de la tarde en el templo de San Isidro, al término de esta misa de acción de gracias, varios payasos encabezarán una caravana-desfile desde la iglesia, pasando por el bulevar Hermenegildo Bustos, posteriormente por bulevar Hidalgo con dirección al Zoológico de León, donde en punto de las dos de la tarde en el teatro del ZooLeón brindarán varias sorpresas a los asistentes.