Celebran trabajadores de GM Silao, apoyo internacional

Silao, Gto.-Frente al sindicalismo oficioso y viciado de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), titular del Contrato Colectivo de Trabajo en la General Motor (GM) Planta Silao, Israel Cervantes líder de Generando Movimiento (GM), dijo que a la fuerza laboral local llega la certidumbre por la situación que se vive en la ensambladora de autos, por el interés internacional que ha despertado el tema en los Estados Unidos y Canadá.

En un clima de lucha sindical donde han intentado tener el control de la base laboral, la Nueva Central de Trabajadores (NCT) dirigida a nivel nacional por Martín Esparza (Sindicato Mexicano de Electricistas); la Confederación Autónoma de Trabajadores de México (CATEM) de Pedro Haces Barba; y el movimiento local de trabajadores Generando Movimiento (GM) que lidera Israel Cervantes, quien consideró que “se está haciendo historia en contra de uno de los sindicatos más grandes en el estado de Guanajuato y en el país, como lo es la CTM”.

Con el antecedente de un clima de inconformidad por parte de los trabajadores de la Planta de General Motors en esta localidad, por las prácticas irregulares y antidemocráticas a las que ha recurrido el sindicato cetemista para “intentar legitimar el documento laboral”, la IndustriALL Global Union y miembros del Congreso de los EUA, han emitido recomendaciones a la transnacional en materia de los derechos de los empleados para que realicen una elección libre en la representación sindical.

“El que se hable de esta situación a nivel EUA y Canadá, es importante y nos devuelve el ánimo. Hoy se da un gran paso para que los trabajadores en todo México empiecen a quitarse el yugo de sindicatos corruptos”, agregó Israel Cervantes.

Explicó que aunque no se cuenta con una fecha fija para reponer el proceso de elección o legitimación del contrato colectivo de trabajo de la empresa GM Planta Silao, va a ser muy vigilado.

Sin embargo, denunció que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Sidero-Metalúrgica, Automotriz y Proveedoras de Autopartes en General, de la Energía, sus Derivados y Similares de la República Mexicana, "Miguel Trujillo López”, sólo ha convocado a 6 mil trabajadores de los 10 mil registrado en la plantilla de la GM local.

Ante la maniobra de la CTM, los trabajadores interpusieron una inconformidad en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el T-MEC. A este planteamiento respondió IndustriALL Global Union (por sus siglas en inglés UNIFOR), a través de Jerry Días; el tema fue abordado en un documento oficial a Mark Reuss presidente, GM.

En su respuesta, Mark Reuss destacó un documento traducido al español y en el que se menciona: “Estimado Sr. Días, Gracias por su carta sobre el proceso de votación en nuestras instalaciones de Silao, México. Como usted, GM condena las violaciones de los derechos laborales y las acciones para restringir la negociación colectiva”.

Asimismo, dijo que la empresa se comprometió a cooperar con el Ministerio de Trabajo en México y otras partes interesadas para proteger la integridad del proceso.

“Es importante para General Motors que todos nuestros sitios a nivel mundial actúen de acuerdo con la ley y reconocer los derechos de nuestros empleados a votar libre, directa y secretamente sobre un convenio colectivo en un entorno libre de acoso”, puntualizó el representante empresarial.

“Como empresa, respetamos y apoyamos los derechos de nuestros empleados a hacer una elección sobre la representación sindical y cualquier negociación colectiva en su nombre. General Motors está dispuesta a cooperar y ayudar en los pasos necesarios para dar cabida a la equidad en el proceso de negociación colectiva”, asentó en el documento con su firma Mark Reuss, presidente, General Motors.

CTM RECHAZA INTERVENCIÓN

“No me parece a mí que la gente extranjera se meta en asuntos que corresponden directamente a México y mucho más en cuestiones laborales”, así lo declaró el líder estatal de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) en Guanajuato, Hugo Varela Flores.

El líder de la CTM expresó que México no se mete con Estados Unidos cuando ellos tienen malas condiciones laborales para sus empleados, en donde no les pagan aguinaldo, no les dan prestaciones de ley, entre otras acciones que no garantizan la seguridad del trabajador.

“Nosotros no opinamos que los trabajadores de allá no tienen aguinaldo no tienen prestaciones de seguro social, verdad, ellos saben cómo manejan sus cosas, ahí somos nosotros respetuosos, entonces pedimos el mismo trato”, comentó.

Varela Flores informó que de los más de 200 mil trabajadores de la rama automotriz que se tienen en el estado, ninguno se ha acercado al organismo, pese a que se tiene la entera disposición de trabajar en beneficio de sus derechos.

Tampoco se ha solicitado un cambio de sindicato directamente, solo se ha hecho por parte de los medios de comunicación, lo que no se ve reflejado en las autoridades correspondientes para tomar cartas en el asunto.